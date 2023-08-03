«112»: задержан мужчина, бросивший гранату в Jaguar у «Москва-Сити»

Мужчину, который бросил учебную гранату в припаркованную у «Москва-Сити» иномарку Jaguar, задержали, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, боеприпас оказался страйкбольным. Кроме того, при себе у задержанного оказался пневматический пистолет.

ЧП произошло вечером 3 августа. По данным SHOT, злоумышленник сел в машину и начал угрожать пистолетом водителю, а когда тот убежал, вышел вслед за ним, бросил в салон боеприпас и скрылся. В машине выбило стекла, но возгорания не последовало.

С места происшествия мужчина скрылся. На опубликованных в Сети кадрах было видно, как он стоял у машины с черной сумкой в синих спортивных штанах и голубой майке. Он в спешке достал боеприпас, бросил его в салон дорогостоящего автомобиля и отбежал. По данным «112», инцидент произошел после конфликта между задержанным и владельцем автомобиля. По информации Telegram-канала Baza, мужчина хотел угнать его.