На станции метро «Третьяковская» загорелся поезд

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Станция «Третьяковская» Калужско-Рижской линии

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию о возгорании вагона метро на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии, сообщает Telegram-канал «112». Из-за аварии останавливалось движение поездов на центральном участке линии от станции «Октябрьская» до станции «Проспект Мира».

Известно, что возгорание могло произойти в последнем вагоне поезда. Причины пока не называются. По данным Telegram-канала столичного департамента транспорта, в 18:03 движение было восстановлено.

В конце февраля на станции метро «Спортивная» в Москве произошло возгорание в одном из вагонов. Как рассказали в столичном главке МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр. На станции наблюдалось сильное задымление. Сведений о пострадавших не поступало.

30 августа 2022 года на станции метро «Владыкино» мужчина случайно разбил банку с бромом, пары которого токсичны и могут вызвать отек легких. Пассажиры отмечали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Кроме того, очевидцы рассказали, что на станции пахло хлором или белизной.