В Москве такси раздавило между грузовиком и автобусом

Фото: t.me/moscowproc

В центре Москвы такси было раздавлено между автобусом и грузовиком. Представители ГИБДД столицы в разговоре с NEWS.ru заявили, что водитель самосвала, наехавшего на такси, скрылся с места события. По их информации, водитель легкового автомобиля и пассажир скончались на месте. Авария произошла на улице 1905 года.

На улице 1905 года в районе дома 11 произошло столкновение трех транспортных средств — коммерческого автобуса, грузового автомобиля и автомобиля такси. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли водитель и пассажир такси, — рассказали в инспекции.

В настоящее время там работают специалисты оперативных служб.

Позднее Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» обнародовал видео с моментом самой аварии. По кадрам видно, как в такси за несколько секунд до столкновения садится пассажир.

В конце прошлого месяца машина сына вице-премьера Дениса Мантурова 24-летнего Евгения попала в аварию. ДТП произошло в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Машина столкнулась с автобусом. В результате аварии никто не пострадал. Как заявил журналистам представитель Мантурова, в момент столкновения автомобиль двигался на низкой скорости.