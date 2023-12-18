«112»: в Москве избили начальника следствия отдела полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в Москве неизвестные избили начальника следствия отдела полиции Вячеслава Черкасова. По данным канала, это произошло, когда старший лейтенант вместе с семьей возвращался домой с детского фестиваля. В каком состоянии находится полицейский, не уточняется.

Как пишет «112», инцидент произошел накануне. Всю дорогу домой Черкасова преследовал автомобиль Infiniti. По данным канала, водитель подал старшему лейтенанту знак с просьбой прижаться к обочине. Когда полицейский остановился, из машины вышел неизвестный мужчина неславянской внешности. Сообщается, что злоумышленник спросил у офицера: «Ты Черкасов?» — и, получив утвердительный ответ, начал его избивать.

Как стало известно журналистам, к нападению присоединились еще двое мужчин, они били Черкасова ногами несколько минут, после чего скрылись. Уточняется, что сотрудники полиции уже разыскивает нападавших, они предварительно установили личность мужчины, которому принадлежит Infiniti. Он уже попадал в поле зрения стражей правопорядка, у них есть к подозреваемому ряд вопросов, утверждает канал.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 19-летнего местного жителя, который ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что проиграл другу спор. По данному факту проводится проверка.