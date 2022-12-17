«112»: в Москве избили замглавы департамента ЖКХ «112»: в Москве совершено нападение на замглавы департамента ЖКХ Калтурина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в Москве совершено нападение на замглавы столичного департамента ЖКХ Павла Калтурина. По данным канала, нападавший караулил чиновника у здания ведомства, после чего несколько раз ударил его по лицу, повалил на землю, а затем скрылся. По факту нападения органы правопорядка проводят проверку. Калтурин публично не комментировал эту информацию.

«112» сообщил, что инцидент произошел в ночь на 17 декабря у здания департамента ЖКХ в Богоявленском переулке. Злоумышленник потребовал от Калтурина принести извинения его беременной жене, которую, по словам нападавшего, чиновник сбил на машине неделю назад на Тверской улице. «112» отмечает, что предполагаемый преступник перепутал виновника аварии.

В публикации уточняется, что после короткой беседы нападавший вызвал такси и уехал.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве двое грабителей напали на бизнесмена. Злоумышленники отняли у него 50 млн рублей и скрылись.

Инцидент произошел у обменного пункта, куда мужчина пришел обменять рубли на доллары. Нападавшие брызнули ему в лицо из баллончика, избили и отняли сумку с деньгами.