В Москве 16-летний подросток умер от бессонницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 16-летний подросток скончался от бессонницы, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, врачи диагностировали молодому человеку редкий диагноз семейной фатальной бессонницы. Согласно статистике, всего в мире насчитывается от 40 до 70 зарегистрированных случаев заболевания.

Тело подростка было обнаружено в квартире на Южнобутовской улице (ЮЗАО).

Ранее стало известно, что в Москве погибли два молодых человека в районе Северное Бутово на улице Знаменские Садки. Представитель экстренных служб рассказал, что смерть подростков наступила после падения с высоты 22 этажа.

До этого Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой 13-летняя школьница сняла, как попала под поезд. Трагедия произошла в тот момент, когда она записывала ролик в социальной сети. По данным канала, россиянка погибла на перегоне между станциями Двойная — Ельмут. Машинист грузового поезда заметил девочку, когда выезжал со станции, — она переходила пути. Затем школьница скрылась из виду, но позже снова оказалась на путях — в этот момент поезд шел со скоростью 75 километров в час.