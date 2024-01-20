«112»: у участника «Своей игры» украли кошелек с евро, долларами и рублями «112»: у участника «Своей игры» Кругова украли кошелек с деньгами в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что постоянного участника телешоу «Своя игра» Андрея Кругова обокрали в Москве. По его информации, мужчина зашел в магазин, чтобы купить фруктов, однако на кассе обнаружил, что кошелька нет. Канал уточнил, что в портмоне Кругова лежали €1,5 тысячи, $500 и 80 тысяч рублей.

В публикации отмечается, что он уже обратился в полицию. По данным «112», мужчина не исключает, что он мог выронить кошелек в торговом центре «Гагаринский». Канал отметил, что Кругов даже запрашивал записи с камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить или опровергнуть свою версию, однако ему в этом было отказано.

Ранее сообщалось, что в Москве обокрали сотрудницу Государственной думы. Это произошло на ее рабочем месте. Неизвестные вынесли из ее кабинета флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства.

Сотрудница Госдумы обнаружила пропажу, когда вернулась на работу после новогодних праздников. Сначала она обратила внимание на бардак на своем рабочем месте, после чего устроила проверку, в ходе которой не смогла найти флешку. Компьютер и другая техника при этом были отключены от сети. Женщина уже обратилась в полицию.