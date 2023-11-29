«112»: труп подсудимого почти сутки пролежал в туалете московского суда

Фото: СК РФ

Подсудимый скончался в туалете Симоновского суда в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, тело мужчины в уборной обнаружили спустя почти сутки.

Как выяснил канал, 46-летний Тимофей Тимофеев пришел на заседание по делу о мошенничестве, а после процесса мужчина, находящийся под домашним арестом, отправился в туалет суда и больше оттуда не вышел. Отмечается, что его труп обнаружили только спустя 18 часов.

Предварительно, пишет «112», Тимофеев умер из-за острой сердечной недостаточности. По информации канала, правоохранители и Следственный комитет начали проверку.

Ранее сообщалось, что в отделе полиции по Алтуфьевскому району Москвы двое сотрудников не захотели заниматься делом о гибели мужчины и перевезли его труп в соседний район. Так, в полицию поступила информация, что на Бибиревской улице возле одного из домов лежит человек без сознания. На место отправились двое сотрудников. По прибытии правоохранители обнаружили труп 39-летнего мужчины, однако стражам порядка не захотелось возиться с документами.

В итоге правоохранители сложили тело в служебный автомобиль и поехали в Бибирево, где выкинули тело у гаражей на Юрловском проезде. Через два дня труп нашли снова. При этом момент погрузки тела в автомобиль был заснят камерой видеонаблюдения.