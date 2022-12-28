Стали известны подробности убийства девушки на юге Москвы «112»: подозреваемый в убийстве Веры Савченко бывший муж улетел в Турцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве на юге Москвы 23-летней Веры Савченко ее муж Игорь Молчанов смог улететь в Турцию, сообщает Telegram-канал «112». Погибшую накануне нашел отец у нее дома, когда она перестала выходить на связь после развода. Девушке нанесли множественные ножевые ранения, она скончалась от острой кровопотери.

При этом друзья предполагаемого преступника не верят, что он способен на убийство. Знакомые мужа убитой отзываются о нем как о спокойном и замкнутом человеке, который принимал антидепрессанты. Супруги вместе окончили академию ветеринарной медицины и биотехнологий имени К. И. Скрябина, занимались наукой и работали лаборантами в одной фирме.

По данным Telegram-канала, при обыске в квартире были найдены наркотические вещества. Предполагаемого убийцу объявили в розыск.

Ранее Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виталия Молчанова, расчленившего двух девочек 8 и 13 лет в сентябре 2020 года в Рыбинске. Кроме этого, судья потребовал взыскать с обвиняемого 10 млн рублей в пользу отца убитых и 2 млн рублей — в пользу матери. Мужчина полностью признал свою вину, но попросил не приговаривать к пожизненному. Он добавил, что «насилия к человеку не было», так как мертвое тело не является личностью.