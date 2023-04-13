Стало известно, как подельник Треповой покупал машину «112»: подельник Треповой Юрий Денисов купил машину на площадке Avito

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Подельник Дарьи Треповой Юрий Денисов, который, по информации ФСБ, является сотрудником украинских спецслужб, приобрел автомобиль ВАЗ-2112 через торговую площадку Avito, пишет «112». Машину 2002 года выпуска он купил за месяц до теракта, указывает канал.

Канал утверждает, что на машине были номера Кировской области и именно на ней Денисов ездил по Москве.

Собственник автомобиля рассказал «112», что ничего странного в поведении покупателя он не заметил. Покупка проходила в Москве, денежный перевод осуществлялся на карту.

ФСБ ранее сообщила, что 36-летний Юрий Денисов посредством сервиса экспресс-доставки передал Дарье Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга в начале апреля.

Денисов, как сообщило ведомство, собирал данные об образе жизни и местах, которые посещал военкор. С этой целью украинец купил машину и снял квартиру рядом с местом его проживания. 3 апреля соучастник теракта покинул Россию, вылетев транзитом через Армению в Турцию. Правоохранители инициировали процедуру его объявления в международный розыск. 13 апреля ФСБ опубликовала фото Денисова и видеозапись, где он показывает паспорт в аэропорту.