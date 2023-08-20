«112»: план «Ковер» объявили из-за угрозы атаки БПЛА в Домодедово и Внуково

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Telegram-канал «112» сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве. Минобороны России и местные власти ситуацию пока не комментировали.

По данным канала, в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план «Ковер». Все прибывающие самолеты перенаправляются в Шереметьево.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин в тот раз заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.