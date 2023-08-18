«112»: очевидец заснял предположительно пролетающий над Москвой беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «112» сообщил, что очевидец снял на видео летящий объект, предположительно, беспилотник, пролетающий над Москвой. Инцидент произошел в районе Крылатское.

На кадрах слышны гудящие звуки. Кроме этого, Telegram-канал «Осторожно, Москва» также опубликовал видео пролетающих аппаратов, предположительно, БПЛА около Водного стадиона и в Нахабино.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник на подлете к российской столице. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

30 июля стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.