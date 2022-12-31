«112»: под Парящим мостом в «Зарядье» зарезали сотрудника МАДИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Москворецкой набережной обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, личность убийцы установлена, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. По информации Telegram-канала «112», убитый является сотрудником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

По данным «112», в то время как сотрудник МАДИ фотографировал припаркованные автомобили, к нему подошел мужчина, и между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент, как пишет канал, незнакомец достал нож и 16 раз ударил им мужчину. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, задержанному 28 лет, его личность установлена. Ведомство взяло под контроль принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе об открытии уголовного дела по 105 статье (убийство).

Ранее в Москве на Севастопольском проспекте в Москве нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. На ее теле обнаружили колото-резаные ранения в области груди. По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники правоохранительных органов подозревали 25-летнего Шохрукбека К.

Позднее полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве девушки и его пособника. Следователи выяснили, что погибшая и задержанный познакомились незадолго до случившегося. Между девушкой и молодым человеком произошел конфликт на почве личных отношений — мужчина оказывал женщине знаки внимания, но та не отвечала ему взаимностью.