«112»: гитарист группы «Серьга» госпитализирован в московскую больницу «112»: гитарист «Серьги» Кифияк попал в больницу на фоне обострения болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что соло-гитарист легендарной группы «Серьга» Андрей Кифияк госпитализирован в Москве. По его данным, у музыканта произошло резкое снижение уровня гемоглобина.

Как выяснил канал, ухудшение самочувствия Кифияка произошло на фоне обострения тяжелого хронического заболевания. Какого именно — не уточняется.

В начале мая Telegram-канал Mash писал, что в Москве с подозрением на пневмонию экстренно госпитализировали заслуженного артиста России Николая Носкова. По данным канала, 68-летний музыкант находится в состоянии средней степени тяжести. Канал утверждает, что исполнитель почувствовал себя плохо, жаловался на сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. Состояние Носкова ухудшилось после поездки в санаторий.

Кроме того, в пятницу, 3 мая, стало известно, что исполнитель NILETTO во время игры в баскетбол серьезно травмировал ногу и был госпитализирован, его прооперировали. Артист получил разрыв ахиллова сухожилия.

До этого сообщалось, что певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре в Москве. У артиста началась аллергическая реакция, ему вызвали скорую помощь и срочно госпитализировали с диагнозом «отек Квинке».