«112»: дочь Пореченкова попала в ДТП с подростком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Михаил Пореченков

Telegram-канал «112» сообщает, что дочь актера Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП в Новой Москве. По информации канала, будучи за рулем Mercedes она столкнулась с несовершеннолетним водителем скутера. В публикации говорится, что подросток находится без сознания, девушка в результате аварии не пострадал. Сама Пореченкова эту информацию не комментировала.

По данным «112», авария произошла на центральной улице в столичной деревне Толстопальцево. Telegram-канал 78.RU со ссылкой на источники утверждает, что Мария решила обогнать скутериста, однако тот внезапно вильнул в ту же сторону, и произошло столкновение. Утверждается, что пострадавшему 16 лет.

В марте в Улан-Удэ подросток угнал машину, устроил тройное ДТП и сбил ребенка. По данным МВД, несовершеннолетний рано утром угнал у родственницы машину и отправился кататься по городу. 16-летний молодой человек в итоге не справился с управлением, врезался в три автомобиля и сбил ребенка, находившегося на автобусной остановке.

В феврале в Каменске-Уральском Свердловской области 17-летний пьяный подросток угнал «Ладу», чтобы впечатлить 19-летнюю девушку, выехал с ней на встречную полосу и попал под «Газель». Их обоих госпитализировали с различными травмами и переломами.