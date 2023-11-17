Человек пострадал при стрельбе в центре Москвы у банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы произошла стрельба у отделения банка, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД. По данным агентства, неизвестные обстреляли двух мужчин, похитили у них сумку с деньгами и скрылись, один человек пострадал.

Инцидент произошел примерно в 19:30 мск на улице Пресненский вал. Злоумышленники, угрожая двум гражданам предметом, похожим на пистолет, произвели несколько выстрелов в их сторону, похитили наичные, после чего скрылись на «Мерседесе».

По данным Telegram-канала Mash, двух курьеров с 300 миллионами рублей ограбили у банка. Отмечается, что работники Российского финансового банка несли мешок с деньгами по улице, когда рядом с ними остановилась черная иномарка. Неизвестные вышли из авто и выстрелили в парней, предварительно, из травматического пистолета и забрали наличку. По информации канала, у одного из курьеров ранена нога. В городе объявлен план «Перехват».

Ранее МВД России опубликовало видео задержания мужчины, открывшего утром 17 ноября на станции «Рязанский проспект» московского метро стрельбу из ружья. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, злоумышленник был обезврежен полицейскими, сотрудниками службы безопасности метро при содействии одного из пассажиров. Как отмечается, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Зачинщика конфликта обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 213 УК РФ.