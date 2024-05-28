«112»: африканского посла экстренно госпитализировали в Москве «112»: в Москве экстренно госпитализировали посла Зимбабве Мутинири

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали посла Зимбабве в России Амброуза Мутинири. По данным канала, 80-летнему дипломату стало плохо сегодня вечером, когда он находился в служебной квартире.

Как пишет «112», у Мутинири заподозрили инсульт. Согласно информации канала, после первичного осмотра посла доставили в одну из столичных больниц. Информации о состоянии зимбабвийского дипломата и подробностей о его диагнозе нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у российской актрисы, звезды советского фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой начались проблемы с сердцем. По данным канала, врачи диагностировали у 87-летней артистки приступ фибрилляции предсердий. Позже Mash уточнил, что Светлана Немоляева идет на поправку. По данным канала, состояние звезды стабилизировалось.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что в Москве экстренно госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную. По данным канала, врачи диагностировали у нее патологию в легких и инфекцию в почках, сейчас проводится интенсивная терапия. В публикации источника утверждается, что 84-летнюю звезду «Бриллиантовой руки» срочно перевели в другой стационар из психиатрической больницы, где она находилась в последнее время.