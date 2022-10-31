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11-летний мальчик упал на рельсы в московском метро

В московском метро 11-летний школьник случайно упал на рельсы, сильно увлекшись просмотром смартфона, ожидая прибытие поезда, пишет MK.ru. Инцидент произошел утром 31 октября на станции метро Митино. Мальчик получил легкую травму — ушиб ноги, обошлось без госпитализации, указывает издание.

К счастью, школьник не пострадал, отделавшись небольшим ушибом ноги. Оказалось, что он ехал в школу, ждал поезда на перроне, но засмотрелся в телефон и упал на рельсы, — говорится в сообщении.

Летом этого года в столичном метро погиб мужчина. Он упал на рельсы на станции «Автозаводская» и убежал в тоннель.

В Брюсселе в начале года мужчина, ожидавший прибытия поезда, намеренно толкнул на рельсы 55-летнюю женщину. Пострадавшая осталась в живых только благодаря мгновенной реакции машиниста, успевшего применить экстренное торможение.

Ранее спасатель Максим Штыб рассказал, что делать случайно оказавшемуся на рельсах человеку. В первую очередь важно понять, насколько близко поезд — если он рядом, следует быстро лечь головой к поезду в углубление между рельсами. Если состав достаточно далеко, то необходимо как можно скорее отходить к концу тоннеля. Эксперт предупредил, что нельзя пытаться подняться обратно на платформу самостоятельно, а также ни в коем случае нельзя трогать контактный рельс, поскольку это опасно для жизни.