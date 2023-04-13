В Москве 11-летние гопники устроили сверстнику пытку огнем из-за самоката

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое четвероклассников чуть не сожгли школьника в столичном районе Марфино, перед этим отобрав у него самокат, сообщает MK.RU. Пострадавший госпитализирован с ожогами I и II степени, нападавшие сбежали.

По данным издания, 11-летние хулиганы встретили мальчика из параллельного класса когда гуляли во второй половине дня. Они попросили у него самокат покататься, но возвращать его не собирались, зато начали издеваться над сверстником: обзывали его, толкали и закинули самокат на крышу гаража. В итоге один из хулиганов поджег лист бумаги и засунул мальчику за шиворот.

После того, как пострадавший ребенок упал на землю, чтобы сбить огонь, хулиганы разбежались, а мальчик позвонил маме.

Теперь с хулиганами будет разбираться полиция. По данным MK.RU, ранее подозреваемые травили других детей.

Ранее 13 апреля в Калининском районе Санкт-Петербурга 16-летний ученик пронес в школу пистолет. В петербургском МВД сообщали, что ученик девятого класса перед началом уроков возле школы сначала выстрелил из пневматического пистолета в двух семиклассников, а на перемене после первого урока в туалете произвел несколько выстрелов в двух восьмиклассников. Всех четверых забрали в больницу для оказания помощи, а стрелка доставили в отделение полиции.

При этом в комитете по образованию Петербурга ранее также сообщили, что пистолет был игрушечным.