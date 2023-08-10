10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за сообщений о БПЛА в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 самолетов отправили на запасные аэродромы во время закрытия аэропортов Внуково и Домодедово этой ночью, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. Такое решение было принято на фоне сообщений о ночной атаке беспилотников.

В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились 10 самолетов, — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты, оценили достаточность запаса топлива на борту, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений приземлились в аэропортах назначения.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 августа сообщил о двух ударных беспилотниках, летевших в сторону столицы, которые были сбиты средствами ПВО. По словам градоначальника, один БПЛА сбили под Калугой, второй перехватили в районе ЦКАД.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнял, что украинский дрон в регионе был уничтожен средствами ПВО около четырех часов утра. По словам Шапши, беспилотник сбили над Малоярославецким районом.

СМИ публиковали видео с последствиями падения обломков дрона под Одинцово. На кадрах показали поврежденные забор и крышу дома. Информации о пострадавших не поступало.