Золотов продолжает перепалку с Навальным

https://news.ru/storage/news/74176e860c5c8f443542bb55b9e727ea/8848410c-d540-444c-b5a1-edbcf4c9905f_850.jpg Александр Рюмин/ТАСС

Виктор Золотов

Шеф «Росгвардии» дал несколько странное интервью «КП»

Странное по форме (создалось впечатление, что журналист стоит перед ним по стойке смирно и называет исключительно «товарищ генерал армии») и по аргументации. Ясно, что идея такого интервью возникла не на пустом месте.

Мы подробно описывали ситуацию, которая сложилась вокруг иска Золотова к Навальному по поводу защиты чести и достоинства на целый миллион рублей. Пока суд не принял документы истца к рассмотрению по причине обнаруженных в них некоторых формальных неточностей. И постановил устранить их к 9 января, то есть ко дню, когда вся страна выйдет на работу после продолжительного отдыха. Тогда мы пришли к заключению, что вряд ли судьи низового звена сами решились бы поставить на паузу иск влиятельного силовика. И, видимо, в верхах ещё не решили, стоит ли затевать судебное разбирательство, которое по-любому лавров генералу не принесет. Вот уже появились и энтузиасты, готовые и миллион заплатить за Навального. А тому любая шумиха вокруг его имени только на руку.

Но Виктор Золотов всё-таки решил не отступать, и его интервью «КП» можно рассматривать в качестве нового хода в пропагандистской игре с оппозиционером. Беда, однако, в том, что подобострастный тон этого диалога ничего нового защитникам чести генерала не дал. К сожалению, все аргументы генерала носят исключительно декларативный характер.

Уже известно, что делом о поставках продовольствия Росгвардии занимаются компетентные органы -- ФСБ и военная прокуратура. Более того, существует серьёзное подозрение, что из этого источника и получены разоблачительные сведения самого Навального. Но об этом аспекте дела, об официальном расследовании в интервью ни слова.

АГН «Москва» Алексей Навальный

Дальше больше. Виктор Золотов заявляет, что оценка его непосильным трудом нажитого имущества Навальным очень сильно завышена. Естественно, что своих цифр стоимости нескольких домов он не приводит, но ссылается на то, что он сам занимался бизнесом, равно как его зять и сын, который дела ведет уже 13 лет. А всё задекларировано еще в 2008 году. Элементарный подсчёт показывает, что к тому моменту сын всего-то три года был погружён в неназванные дела, а потому вряд ли мог много заработать. Если, конечно, не имел господрядов.

Но нас заинтересовал другой факт из интервью. А когда сам Золотов мог успеть позаниматься крупным бизнесом? Если верить его бывшему начальнику генералу Коржакову, то в охрану Ельцина он пришел из цеха АЗЛК, где трудился слесарем. Взяли его, что называется, на безрыбье. А потом вахтовым методом он охранял мэра Анатолия Собчака. И так понравился той семье, что остался в Питере на постоянной основе. Ныне Ксения Собчак даже хвастается, что много ему крови попортила своим озорством.

Потом он перебрался в столицу, в ФСО вслед за общей питерской властной миграцией. Утверждает, что окончил Академию генштаба, а до этого должен был получить некое базовое военное образование. И выходит, что времени на серьёзный бизнес практически не оставалось. Во всяком случае, хотелось бы подробностей. Но, повторимся, интервью действительно исключительно декларативное.

В том, что внук учится в Лондоне, нет никакого криминала. И генерал понял, что нет смысла отрицать очевидное. Но вот и предмет для гордости совсем не очевиден. Вот если потомок реально вернется через три года в Россию и окажется ценным специалистом, тогда другое дело. А то ведь небезызвестный депутат Железняк также уверял почтенную публику, что его дочери учатся за границей для пользы общего дела. Пока старшая не осела в Великобритании.

Так что, вряд ли интервью добавило существенных аргументов адвокатам генерала в суде. Хотя мы понимаем, что судьбу иска, его рассмотрение или окончательное отклонение, будут решать не местные судьи. Не будем лицемерить.