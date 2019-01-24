Зачем нужен Чубайс

https://news.ru/storage/news/fa4dd36bde804191b02f9bd496fd555f/7b790825-b820-4e3d-86e3-dd8af1674750_850.jpg Петр Ковалев/ТАСС

Анатолий Борисович Чубайс

Главный российский приватизатор остаётся полезным для любой власти

Итак, во второй раз решение о введении социальной нормы энергопотребления отложено. Другое дело, что, как говорится, бог любить троицу. Главное, что запущенная информация кардинально оживила общенациональный дискурс на этот болезненный счет, породила множество взаимоисключающих публикаций и репортажей. Словом, инициатива зажила собственной жизнью. И к ней все равно будут возвращаться. И, видимо, в самое ближайшее время.

А кто вернул вопрос реформы расчетов за электричество в повестку дня? Правильно — Анатолий Борисович Чубайс. Или, как часто шутят после его выступления на корпоративной тусовке: Анатолий «Очень много денег» Чубайс. А с чего бы он взял такую неблагодарную инициативу на себя, многогрешного? Только ли потому, что возглавлял в прошлом РАО «ЕЭС России», породил хаос, разделив систему на генерирующие и сетевые кампании. Причем новыми хозяевами генерирующих кампаний в своем большинстве стали ближайшие сподвижники приватизатора и иностранцы, которым совершенно беспрецедентно были гарантированы стабильные дивиденды вне зависимости от уровня прибыли.

Тогда же стали расти тарифы, чей рост был объяснен необходимостью срочной модернизации оборудования. Однако спустя годы выяснилось, что изношенность все равно достигает 80%, не смотря на скачек оплаты. Вопрос «Где деньги?» остался без ответа. Но все всё поняли.

Все эти факты приведены отнюдь не для подтверждения ставшей мемом фразы: «во всем виноват Чубайс». Просто в силу не только своей бурной деятельности, запоминающейся внешности и рискованных социал-дарвинистских заявлений (типа «Не вписались в рынок, но вымрет 30 миллионов, новые народятся») Анатолий Борисович стал таким ярким олицетворением всеобщего зла, обладает такой вурдолачьей репутацией, что на его вороте уже реально никакая брань не виснет.

То есть даже если бы он раскаялся. Раздал бы страждущим свои земные богатства и отправился бы коротать последние годы в пустошь, то и этот его духовный подвиг все ровно сопровождался бы старой истиной, что под старость и черт идет в монастырь.

Поэтому ему на роду ныне написано делать такие заявления и продвигать такие инициативы, которые другим стоили бы потерей репутации и превращением в откровенно токсичных персонажей. А Чубайсу в этом смысле терять просто нечего. Его руки развязаны, как и язык. Поэтому вчера он может свободно требовать, чтобы народ поблагодарил бизнес за свою нынешнюю безоблачную и счастливую жизнь. Не уточняя в какой позиции. А сегодня — подталкивать к введению социальной нормы энергопотребления. Его историческая ныне роль — создавать нужные информационные поводы, ставить власть как бы экспромтом перед неожиданной необходимостью реагировать на такие небанальные идеи. Народ-то ныне и вправду вторая нефть.

Ну, а Анатолию Борисовичу только и остается восклицать вслед за героем Пьера Бомарше: «А что, если я лучше своей репутации?»