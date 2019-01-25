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Володин ищет чиновников с человеческим лицом

Сергей Булкин/News.ru

мнение [ версия для печати ]
Спикер Госдумы предложил тестировать клерков на чуткость

Вячеслав Володин под напором вопросов о человеконенавистнических ремарках слуг народа разного уровня предложил ввести в законодательство о госслужбе положение об обязательном психологическом тестировании претендентов на чины и звания. Мол, нужно заранее выявлять у желающих служить государству способность к состраданию и гуманизму.

Закреплять добрые чувства силой закона — это, без сомнения, сильное предложение. Хотя, с другой стороны, сколько уже жёстким законодательным порядком пытаются отучить служивый народец от мздоимства? Но как брали чиновники взятки, так и продолжают брать. Более того, год от года разного рода компетентные лица с величайшим прискорбием сообщают нам, что по Руси средний размер взятки неизменно растёт. Видимо, вводится коэффициент на риск и усиление конспирации.

А что ж до психологических тестов на сострадание и, прямо скажем, на совесть, то и проверка на полиграфе не даст стопроцентной гарантии раскрытия тайных замыслов претендента на чин. Так же, как и священная для многих клятва Гиппократа давно не является препятствием для бездушных и корыстолюбивых врачей.

Вот при советской власти также сплошняком шли кампании, призванные привить тогдашним номенклатурщикам чуткость, обратить их к запросам простого человека. С высоких трибун призывали покончить с комчванством и вытравить «родимые пятна капитализма», которые-де и давали свой рецидив в среде слуг народа. Потом, по мере косметического удаления разных «родимых пятен», воровство и равнодушие объясняли проникновением в служивую среду чуждых западных нравов. Наконец, собственно, и советская власть закончилась не без участия всё тех же людей в одинаковых серых костюмах, решивших, что под крики о наступлении демократии для них открываются новые окна возможностей.

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

Бессильным оказался и «кодекс строителя коммунизма», доходчиво объяснявший, что чиновник рабочему или инженеру должен быть другом, товарищем и даже братом. Кстати, на своём последнем съезде «Единая Россия» приняла нечто похожее на тот уже ветхозаветный кодекс. Но раз Вячеслав Володин полагает, что нужны строгие тесты для предварительного выявления склонности кандидатов на завидные должности к равнодушию и лицемерию, значит, одних деклараций и коллективных клятв опять оказывается недостаточно.

Так что же всё-таки делать? Никто же в нынешние времена не будет прибегать к чисткам госслужащих, так смачно описанным у Ильфа и Петрова. Да и откровенные попытки поощрять, прямо скажем, стукачество в чиновничьей среде также большого эффекта не дали. Круговая порука оказалась сильнее предложенных стимулов.

Остаются международно проверенные средства воздействия: открытость, конкурное замещение должностей вместо формирования коллективов по принципу личной преданности вышестоящему начальнику, общественный контроль и гласность. Однако пока эксперимент молодого Максима Орешкина, призвавшего желающих работать в Минэкономразвития присылать лично ему резюме, остался на уровне экзотики или каприза новой метлы.

Да и опять-таки не слишком понятно, как робкие попытки вразумления равнодушных чинодралов будут сочетаться с новым законом о фейках и о неуважительных и оскорбительных публикациях о государственной власти. Вдруг и психологические тесты на чуткость объявят проявлением неуважения к власти? А их результаты — фейками.


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