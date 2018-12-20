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Что даст встреча Путина с губернаторами от оппозиции

Президент РФ Владимир Путин Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин

мнение [ версия для печати ]
Президент готов пообщаться с новыми главами регионов

Отвечая на вопрос на традиционной большой пресс-конференции, Владимир Путин обещал встретиться с вновь избранными региональными лидерами, включая и победителей от оппозиционных партий. Правда, учитывая, что президент России по закону беспартийный, то и определение «оппозиционные партии» к его отношениям с политиками разных цветов неприменимо. Но это нюанс, который у нас часто остаётся за скобками.

Впрочем, было видно, что вопрос о его контактах с оппозиционерами в региональной власти вызвал у Владимира Путина некоторое напряжение. В частности, президент сослался на то, что в Омской и Смоленской областях побеждали кандидаты-оппозиционеры. Однако это были заранее согласованные в Кремле представители «Справедливой России» и ЛДПР. А вот Иркутская область, в которой во втором туре губернаторских выборов победил реальный оппозиционный кандидат, член КПРФ Левченко, в качестве иллюстрации нашего плюрализма не пригодилась. И это тоже в некотором смысле показательно.

К тому же, видимо, общая встреча действительно откладывалась до окончания «битвы за Приморье». И только после несомненного реванша политики Центра, позволившего восстановить общий политический баланс, аппарат кремлёвской администрации стал готовить официальный контакт президента с «незапланированными» губернаторами. И это при том, что все трое — от Владимира до Хабаровска — заявили о своей беспримерной преданности политике президента. Как говорится, ради чего копья ломали. 

Сергей Левченко Владимир Смирнов/РИА Новости

Сергей Левченко

Скорее всего, встреча будет коллективная в рамках очередного заседания Госсовета или в форме дружеского чаепития президента со всеми новыми лицами регионов. Но для новых губернаторов это будет основной акт легитимизации. Ведь не секрет, что уже сейчас новые губернаторы стали предметом не слишком оправданной критики центральных телеканалов. Видимо, официальная машина государственной пропаганды не очень чётко понимала, как надо себя вести в отношении Фургала или Коновалова. И пошла по самому простому пути, нимало не заботясь о том, что фактические новые лидеры пытаются развязать проблемы, доставшиеся от предшественников.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, в радиоэфире обозвавший молодого губернатора Хакасии «дебилом», вообще перешёл все разумные границы приличия. К слову, против него подан иск за публичное оскорбление представителя власти. И судьба этого иска также будет весьма показательной. Вряд ли можно допустить, чтобы у нас существовали политики двух сортов, некоторых из которых допустимо оскорблять.

Словом, уже скоро будут окончательно подведены итоги затянувшейся предвыборной кампании. Пора.


#владимирпутин #оппозиция #губернаторы
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