Виктор Золотов затягивает паузу

https://news.ru/storage/news/149276ab3042fbc0fefec82c8199d5bc/829cd706-9dc9-4e13-ad36-82b3de86d174_850.jpg Сергей Пивоваров/РИА Новости

Виктор Золотов

Накануне подачи нового искового заявления генерал отказался от адвоката

Как мы помним, сегодня, 9 января 2019 года, шеф Росгвардии должен был представить в Люблинский суд новый текст искового заявления по поводу собственных претензий к Алексею Навальному. News.ru подробно останавливался на неожиданном решении суда первой инстанции, который иск не принял по ряду формальных обстоятельств. Прежде всего, сам текст был признан не соответствующим некоторым положениям Гражданского кодекса. А потому генерала просили устранить все противоречия к концу всероссийских каникул.

Тогда же мы сделали вывод о том, что местный суд вряд ли мог взять на себя такую ответственность — поставить на паузу иск одного из самых влиятельных силовиков. А посему напрашивалось вполне логичное предположение, что в верхах принято решение не форсировать судебное преследование Навального, с которого за моральный ущерб Виктор Золотов собирался стребовать миллион рублей. Было ясно, что оппозиционер выигрывал от любого судебного вердикта, поскольку любая околосудебная шумиха возвращала его в общенациональную информационную повестку. Ну а желающие заплатить за него «лимон» нашлись сразу.

К тому же военная прокуратура не закончила своё собственное расследование правомерности закупок провизии для Росгвардии. Ходили даже слухи, что именно следователи ФСБ поспешили слить Навальному «продуктовый» компромат на Золотова, отразив таким образом внутреннюю конкуренцию силовиков. Но это было предположение из разряда конспирологических. Сергей Булкин/News.ru Алексей Навальный (2-й справа)

Так или иначе, но сейчас вдруг стало известно, что генерал отказался от услуг своего адвоката, завсегдатая разных телевизионных ток-шоу Шоты Горгадзе. В принципе, нельзя исключить, что претензии к адвокату возникли как раз по причине неправильно составленного иска. Если, конечно, мы будем исходить из предположения, что именно текстовые неточности и послужили причиной отложенного рассмотрения заявления.

Если же причины затягивания начала процесса лежат, как нам кажется, глубже, то и отставка адвоката прекрасно вписывается в тактику оттягивания процесса или же вообще отказа от него под вполне благовидным предлогом. Не может же генерал идти в суд без своего адвоката. По крайней мере, это не очень солидно. А значит, у него должно быть время для выбора нового защитника.

За это время, не исключено, закончится расследование. Прояснятся все обстоятельства массовой закупки для гвардейцев сосисок, произведённых комбинатом «Дружба народов». Подзабудутся подробности вызова Навального на дуэль с целью превратить оппозиционера в сочную отбивную. Сам генерал получит санкцию с самого верха. И тогда, может быть, будет подан новый иск. Если, конечно, не будет принято решение не пиарить более Навального таким образом.

Сам оппозиционер, как известно, провёл каникулы в далеком Таиланде, где, по его словам, заметил за собой слежку. Если это не чистой воды паранойя, то неплохой сюжет для новой засветки в соцсетях. А уж суд стал бы для Алексея вообще подарком.