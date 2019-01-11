Украинские моряки пересидят выборыв «Лефортово»

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В Москве допустили обмен 24 нарушителей границы на россиян

Пусть неофициально, но впервые в Москве допустили возможность обмена 24 украинских моряков, «штурмовавших» Керченский пролив на трёх судах, на россиян, томящихся в тюрьмах незалежной. Правда, параллельно было сделано две существенные оговорки. Прежде всего, задержанные за незаконное пересечение границы должны пройти «чистилище» суда. А это должно лишний раз подчеркнуть, что у нас их не считают военнопленными. Вопреки утверждениям киевского руководства.

И, кроме того, источник дал понять, что с освобождением не будут торопиться до окончания украинских президентских выборов, которые с учетом неизбежного, как считают, второго тура затянутся до середины апреля. Объяснение такой связи возможного обмена и президентских украинских баталий сводится неофициально к нежеланию Москвы хоть чем-то содействовать Петру Порошенко, который и такой жест сумеет представить в качестве своего очередного успеха и своего умения давить на Москву.

В принципе, такие временные ограничения по срокам выглядят совершенно логично. Поскольку в случае прихода к власти на Украине нового президента, обмен и возвращение на родину моряков могли быть стать неким жестом доброй воли, рассчитанным хотя бы на некоторое улучшение двусторонних отношений. Вполне можно допустить, что сами переговоры по обмену могли бы стать некоей основой для пусть сдержанного, но установления контактов с новой администрацией. После инцидента в проливе в Кремле уже явно считают Порошенко абсолютно недоговороспособным. И, тем более, сейчас вести с ним хоть какие переговоры на волне нового предвыборного обострения русофобии вдвойне непрактично.

Правда, зная изворотливость самого Порошенко, вполне можно предположить, что он попытается повернуть в свою пользу и этот нюанс отношений. Так сказать, сделать из лимона лимонад. Заявив, например, что пресловутое нежелание Москвы содействовать его победе на выборах лишний раз свидетельствует о том, что он остается политиком, реально опасным для так называемого «русского мира». Главное, что он был и есть самым независимым борцом против «москальского ига». Но для него и такая позиция будет выглядеть скорее обороной, чем атакой на конкурентов.

Что же касается «утечки» о перспективах обмена через четыре или пять месяцев, то это явно информация, рассчитанная на наших, как выражается президент, западных партнеров, которые даже в телефонных разговорах постоянно настаивают на освобождении задержанных моряков. Теперь им обрисовали и условия, и временные рамки, дав заодно понять, что теперь мяч на украинском поле. Поскольку и Украина должна дать «добро» на обмен. К тому же сама тема возвращения может стать одним из дискурсов ведущейся уже избирательной кампании.

Что, как мы понимаем, явно не в интересах самого Порошенко, который хотел своей морской провокацией поставить в трудное положение исключительно Кремль. Словом, игра продолжается.