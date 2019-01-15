Танцуем от яйца

https://news.ru/storage/news/766dd95007ebdee0d7c860b4b7ec8833/8831e174-bfb9-4a4b-be3e-fa37e9e99613_850.jpg Александр Кондратюк/РИА Новости

Почему тема яиц затмила все остальные на информационном поле

Теперь мы знаем, о чём дружно пишут журналисты в обстановке постпраздничного информационного вакуума, когда уже нет сил описывать взорвавшийся газ. В центре внимания оказалось яйцо — символическое начало всех начал. Ведь еще римляне повторяли «ab ovo», от яйца, как об истоках решения любой проблемы. У нас прежде любили говорить, что танцевать надо от печки. Но это раньше.

Теперь даже премьер, выступая на Гайдаровском форуме, приводит некий документ, регулирующий высоту яйца в яичнице, как пример избыточного контроля, экономического зарегулирования. А ведь не так давно сам Дмитрий Анатольевич показывал пример того, что не приготовишь яичницу, не разбив яиц, в далекой брянской деревушке, где давал наглядный урок пользования новой газовой плитой местной старушке. А теперь, видимо, пришло время приготовление омлетов еще в большей степени упростить, сняв все законодательные препоны. Сергей Булкин/News.ru Дмитрий Медведев

Давненько у нас не рассматривали столь пристально продукт куриного производства — со времен приобретения Виктором Вексельбергом коллекции яиц самого Фаберже. Тогда только самый ленивый виртуоз пера не щегольнул двусмысленным оборотом «яйца Вексельберга». Но то были музейные ценности, а ныне все внимание — её величеству курице.

Ну, ладно западные соцсети, буквально взорвавшиеся от простого изображения самой совершенной формы в скорлупе. Так разогретая глинтвейном аудитория реагирует на показанный палец. У нас же через простое яйцо, которого не досчитались в стандартном десятке, произошла материализация самых мрачных ожиданий инфляционного взрыва.

Действительно, вместо десятка — девять всё в той же коробке. Вот оно — яйцо как мерило скачка цен, всенародного обнищания и скорой отставки правительства. А то как же! На целое яйцо Дмитрий Анатольевич стал ближе к новой работе. Например, главы Верховного суда. И всё неизбежное отразилось в плоде усилий неизвестной курицы, как прежде в капле воды.

И напрасно менеджеры некогда безвестной провинциальной птицефабрики клялись, что давно выпускают яйца в разных наборах. Бывает, что и по тридцать штук. Все было бесполезно. Образ экономической деградации был найден. Яйцо, которого не досчитались!

Думаю, наши «яйцеголовые», начиная с первого зама премьера Силуанова, объяснят населению, что проблемы, поднятые досужим журналистами, и выеденного яйца не стоят. Но это будет завтра. А сейчас все внимание на яйценоскость.