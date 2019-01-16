Стрелочник или миллионер

https://news.ru/storage/news/da17e1ab2b89f1b4acd84b3ec255ea0e/f398b2a4-8b5f-4afd-9131-640fc1d439b5_850.jpg Артём Геодакян/ТАСС

Столичные правоохранители задержали главу поселения Кокошкино Константина Вагина

Спецслужбы и чиновники из СК одержали очередную победу над гидрой коррупции. Говорю без малейшей иронии, поскольку в результате, видимо, многоходовой операции задержан теперь уже просто гражданин Константин Вагин, возглавлявший муниципальное образование Кокошкино. Это, кто не в курсе, в Новой Москве, десяток деревенек с лесными угодьями. Правда, предполагаемое преступление он совершил, будучи замглавы другого муниципального образования — Краснопахорского, но там логистическая картинка та же.

Гражданину Вагину вменяют в вину получение взятки в размере 2,5 млн. рублей от подрядчика, который соответственно таким банальным образом прикупил себе ряд муниципальных заказов. Понятно, что мы никоим образом не недооцениваем четкую работу правоохранителей, нейтрализовавших деятеля, который осуществил давнюю голливудскую мечту. Помните, «Как украсть миллион»?

А то, что на фоне приводимых нам общих цифр бушующей в стране коррупции его доход выглядит скорее песчинкой, хоть и золотой, так в деревеньках, входящих в округ Вагина, не перекладывали плитку, не заливали ее потом асфальтом и не устраивали иллюминаций. А потому и вознаграждение соответствует объемам местных заказов. Как говорится по мощам (не путать с экономической мощью) и елей.

Вот только возникают встречные вопросы. Ну ладно, местный начальник распределял подряды за взятку. Но ведь не среди своих родственников. А то ведь не первый год идут совершенно откровенные разговоры о том, что в столице существуют серьезные конфликты интересов. Крупные начальники из правительства так ловко делят казенный подрядный пирог, что самые жирные (или, как говорил Лужков, приторные) куски достаются фирмам, которыми руководят или владеют их многочисленные родственники. Большие семьи у нас вообще очень удобны для ведения передового бизнеса.

Причем даже бывшие родственники идут в дело. Не так давно крупный столичный сановник продал свою квартиру, оцененную в сотню миллионов, своей же бывшей жене, укрепив сомнения скептиков в фиктивности его развода.

Тут даже и взятки не надо давать, как говорится, все и так в семью. И на таком фоне даже крупнейшие приобретения люксовой недвижимости такими влиятельными и трудолюбивыми семьями не привлекают компетентного интереса к истории такого накопления капитала. Как говорится, караван идет.

Нет, еще при прежнем мэре вполне реальный срок получил один из его заместителе Рябинин. За злоупотребление служебным положением. Но он прибыл в столицу из провинции, видимо, не до конца разобрался в правилах игры. И пострадал за свою неловкость.

Кстати, telegram-каналы, которым, конечно, веры немного, утверждают, что силовики настаивают на аресте сразу нескольких губернаторов. Недаром немцы говорят, что лестницу метут сверху. Но вот пока все чаще в такой антикоррупционный бредень попадают коррупционные стрелочники типа Вагина. Хотя и их наказывают поделом. Видать, не по чину берут.