США снова взялись за звёздный блеф

https://news.ru/storage/news/05e0f3d7b53ad93a9979bfc1f0910453/a632abdf-f89e-4bbe-8fe0-ad48c072c3cf_850.jpg White House/Global Look Press

Дональд Трамп

Трамп вспомнил игры покойного Рейгана

Президент Трамп, известный своей неумеренной хвастливостью, на это раз превзошел свой обычный уровень блефа. Он громогласно пообещал за ничтожный триллион долларов создать полностью непроницаемую систему ПРО с выведенными на околоземную орбиту её самыми продвинутыми элементами. Речь опять идёт об орбитальных лазерах, чувствительных сенсорах, которые смогут улавливать старт вражеских ракет в первые секунды запуска и уничтожать носители прямо в стратосфере.

Перед нами типичный вариант dejavu. Тридцать пять лет назад президент Рейган, обещавший покончить с империей зла, объявил о своей программе СОИ — Стратегической оборонной инициативе, которая и предусматривала вывод элементов ПРО в ближний космос. Всё тех же лазеров, сенсоров, «умных» камней, то бишь снарядов, поражающих на орбите вражеские боеголовки, и прочих голливудских чудес. Недаром идею той администрации тут же сравнили со сценарием «Звездных войн» режиссера Лукаса.

Самое смешное заключалось в том, что кроме мультипликации в арсенале американцев не было никаких иных аргументов, доказывающих их безграничные технические возможности. Но наша политбюровская геронтократия была так напугана, что погрузилась в обстановку мрачного ожидания американского удара. Эти ощущения стимулировались время от времени поступавшей информацией, что Штаты успешно перехватили одну ракету. Потом другую. Это позже выяснилось, что и тут был чистый блеф. Просто на перехватываемых объектах устанавливали системы самоликвидации, которые и приводили в действие. Чистый театр для ограниченного числа зрителей, на которых надо было произвести сильное впечатление. Defense.gov

Я тогда, несмотря на молодость, был активно задействован в подготовке контрматериалов по поводу СОИ для западного читателя. Причем сейчас представляется, что лучше бы их читали кремлевские старцы. Не пришлось бы Андропову отдавать приказ работавшим в Брюсселе «дипломатам» по вечерам объезжать в пригороде бельгийской столицы здания штабов НАТО, дабы определить по светящимся окнам их активность в подготовке враждебных планов.

К слову, уже тогда серьёзные ученые говорили о том, что нет технической возможности вывести такие лазеры на орбиту, поскольку источники энергии для них весили бы десятки тонн. А уж вывести их из строя не представляло бы большого труда. Хуже, если их поразил бы бродячий метеорит, и тогда в Вашингтоне могли принять такой урон за начало русской атаки.

Тем не менее акция Штатам в целом удалась. И под прикрытием СОИ они смогли некоторые вещи у нас, что называется, отжать.

Прошло много лет. И вот опять из рукава достают старую байку. Создается впечатление, что за океаном просто уязвлены информацией о нашем новом гиперзвуковом оружии, обесценившем их вложения в системы ПРО. А потому срочно искали какую-нибудь ответную страшилку. Ну и перетряхнули архивы. Главное, чтобы наше руководство, не теряя бдительности, опять бы не повелось на старый проверенный развод. Это мы уже проходили.