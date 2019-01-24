https://news.ru/storage/news/6e181e3146ea1b4b335f9b5483ff2422/ebff6cd5-3359-457d-bff7-71fc0a6d601e_850.jpg Hitchcock pictures/Global Look Press

Создатели игры «Наши в Солсбери» не первые, кто снимает сливки со шпионского скандала

Когда легендарный шеф восточно-германской разведки Маркус Вольф, для московских друзей просто Миша, говорил о том, что шпион — это вечная ценность, он, думаю, не предполагал, что события вокруг мастеров плаща и кинжала будут стараться массово монетизировать.

Между тем, когда стали известны предполагаемые настоящие имена «туристов» Петрова и Боширова — в миру Чепига и Мишкин — некоторые остряки пожелали им повторить карьеру Андрея Лугового. Бывшего офицера КГБ и частного охранника, которому слава «отравителя» Александра Литвиненко, подручного Бориса Березовского, не только обеспечила всероссийскую известность, но и парламентский мандат от ЛДПР. Теперь он депутат второго созыва. Имеет право на пенсию в 63,5 тысячи рублей. А главное — остается одной из самых востребованных говорящих голов по части разного рода тонких операций. А не будь обвинения...

Однако пока страстями вокруг двух наших визитеров в городок Солсбери воспользовались отечественные создатели настольных игр, выпустившие в свет настольную игру «Наши в Солсбери». Судя по всему, ничего нового в правилах нет. Бросай кубик и в соответствии с набранными очками передвигайся по клеткам в направлении Парижа, Лондона или Амстердама.

Однако банальность условий игры компенсируется ее весьма прозрачным названием, которое автоматически привлекает внимание тех, кто не первый месяц следит за перипетиями раздутого в Лондоне скандала вокруг предполагаемого отравления семейства Скрипалей. И хоть в картонной коробке игры вы не найдете прямых упоминаний о Петрове и Боширове, всем всё ясно. А значит, определенный прибыльный ажиотаж вокруг нового развлечения гарантирован. На шпиль церкви в Солсбери многие польстятся.

Впрочем, сами герои шпионских скандалов действуют обычно куда активнее. Кто не помнит ситуацию с высылкой по обмену из США десятки наших «спящих агентов», то есть внедренных и законспирированных разведчиков на случай осложнения общей обстановки. Так вот, самой яркой представительницей той десятки, без сомнения, была Анна Чапман, знойная дама из Волгограда, сохранившая после всех злоключений фамилию бывшего британского мужа.

Вот уж кто развернулся, так развернулся. И своя постоянная передача на телевидении. И турне по стране. И даже разговоры о возможном попадании в парламент. Но, видимо, в верхах решили, что Госдуме хватит одного Лугового. Зато личная известность и яркий имидж позволили Анне запатентовать собственный товарный знак — «Анна Чапман». Из наших действующих красавиц кроме Чапман такое отличие есть только у Алины Кабаевой.

Ну а под знаком шпионки пошли штамповаться куклы с ее образом. В откровенном туалете, но, правда, с пистолетом в руке, видимо, для наглядности.

Так что, глядишь, и у Петрова с Бошировым многое впереди. А пока настольная игра не даст забыть об их приключении.