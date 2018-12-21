Сенатор от Приморья и от компромисса

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Светлана Горячева

Светлана Горячева осталась в верхней палате парламента

Не успел региональный избирком подвести итоги затянувшихся приморских выборов, как новый губернатор Олег Кожемяко, не дожидаясь собственной инаугурации, поспешил подтвердить сенаторские полномочия Светланы Горячевой. Собственно, ветерану почти всех созывов Госдумы, кроме самого первого, не придется заново даже кресло облюбовывать в верхней палате парламента. Почетную обязанность представлять Приморье она исполняет уже четыре года.

Но поспешность нового губернатора края была вызвана не опасением, что без Горячевой Сенат будет неполным даже в случае краткой паузы с ее переназначением. Просто надо было выполнять условия сделки, заключенной на самом старте новой приморской избирательной кампании. Тогда, как стало тут же известно, в обмен на сохранение за Горячевой сенаторских полномочий руководство «Справедливой России» обещало не выставлять своего кандидата. Изначально такое джентльменское соглашение вызвало немало вопросов.

С одной стороны, понятно, что каждая предвыборная кампания, пусть и региональная, дает шанс оппозиционной партии дополнительно засветиться, повысить узнаваемость себя и своих программных заявлений. С другой, неясно было, чего опасался независимый кандидат Кожемяко, поскольку в крае у «Справедливой России» позиции были слабые. И вряд ли и ее кандидат мог бы составить серьезную конкуренцию. Kremlin Pool/Global Look Press Олег Кожемяко

Скорее всего, сошлось два фактора. У справедливороссов сейчас большой напряг со средствами, что руководство партии особо и не скрывает. А потому, видимо, было решено, что тратиться на кампанию без видимых шансов не стоит. Лучше бесплатно получить некую компенсацию. А Кожемяко, надо полагать, исходил из того, что для края Светлана Горячева, бывший местный прокурор, абсолютно своя. И ее переназначение будет положительно воспринято местными непростыми элитами. Жест будет оценен. К тому же дама она зрелая, пошел восьмой десяток. А значит, с течением времени ее можно будет под благовидным предлогом заменить на своего, более близкого деятеля.

Так или иначе, но нынешняя Горячева всех устраивает. Прошли те героические времена, когда в Верховном Совете РСФСР она мужественно противостояла Борису Ельцину. Подписывала знаменитое «письмо шести» против его стиля политики. Держала оборону в Белом доме и даже, говорят, пострадала от омоновских дубинок. Шла наперекор решению руководства КПРФ и, не испугавшись исключения из партии, присоединялась к «Единой России».

Ныне она ни с кем не воюет. За исключением, быть может, сенаторской столовой, которую в прошлом отчетном году нещадно критиковала за дороговизну и подмену оригинальных блюд полуфабрикатами.

Так что впереди у Светланы Горячевой спокойный сенаторский цикл. Как сказал бы наш златоуст Виктор Черномырдин, пусть будет естественный отбор, но заботливо направляемый.