USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. мнение

Сенатор от Приморья и от компромисса

Светлана Горячева Совет Федерации/flickr.com

Светлана Горячева

мнение [ версия для печати ]
Светлана Горячева осталась в верхней палате парламента

Не успел региональный избирком подвести итоги затянувшихся приморских выборов, как новый губернатор Олег Кожемяко, не дожидаясь собственной инаугурации, поспешил подтвердить сенаторские полномочия Светланы Горячевой. Собственно, ветерану почти всех созывов Госдумы, кроме самого первого, не придется заново даже кресло облюбовывать в верхней палате парламента. Почетную обязанность представлять Приморье она исполняет уже четыре года.

Но поспешность нового губернатора края была вызвана не опасением, что без Горячевой Сенат будет неполным даже в случае краткой паузы с ее переназначением. Просто надо было выполнять условия сделки, заключенной на самом старте новой приморской избирательной кампании. Тогда, как стало тут же известно, в обмен на сохранение за Горячевой сенаторских полномочий руководство «Справедливой России» обещало не выставлять своего кандидата. Изначально такое джентльменское соглашение вызвало немало вопросов.

С одной стороны, понятно, что каждая предвыборная кампания, пусть и региональная, дает шанс оппозиционной партии дополнительно засветиться, повысить узнаваемость себя и своих программных заявлений. С другой, неясно было, чего опасался независимый кандидат Кожемяко, поскольку в крае у «Справедливой России» позиции были слабые. И вряд ли и ее кандидат мог бы составить серьезную конкуренцию. 

Олег Кожемяко Kremlin Pool/Global Look Press

Олег Кожемяко

Скорее всего, сошлось два фактора. У справедливороссов сейчас большой напряг со средствами, что руководство партии особо и не скрывает. А потому, видимо, было решено, что тратиться на кампанию без видимых шансов не стоит. Лучше бесплатно получить некую компенсацию. А Кожемяко, надо полагать, исходил из того, что для края Светлана Горячева, бывший местный прокурор, абсолютно своя. И ее переназначение будет положительно воспринято местными непростыми элитами. Жест будет оценен. К тому же дама она зрелая, пошел восьмой десяток. А значит, с течением времени ее можно будет под благовидным предлогом заменить на своего, более близкого деятеля.

Так или иначе, но нынешняя Горячева всех устраивает. Прошли те героические времена, когда в Верховном Совете РСФСР она мужественно противостояла Борису Ельцину. Подписывала знаменитое «письмо шести» против его стиля политики. Держала оборону в Белом доме и даже, говорят, пострадала от омоновских дубинок. Шла наперекор решению руководства КПРФ и, не испугавшись исключения из партии, присоединялась к «Единой России».

Ныне она ни с кем не воюет. За исключением, быть может, сенаторской столовой, которую в прошлом отчетном году нещадно критиковала за дороговизну и подмену оригинальных блюд полуфабрикатами.

Так что впереди у Светланы Горячевой спокойный сенаторский цикл. Как сказал бы наш златоуст Виктор Черномырдин, пусть будет естественный отбор, но заботливо направляемый.


#Приморье #ОлегКожемяко #горячева
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
политика 07:13, 21 декабря 2018
Кожемяко продлил полномочия сенатора Горячевой
Однако полной гарантии безоговорочной победы политика в Приморье нет
политика 09:09, 15 ноября 2018
Кожемяко выбрал соперников
Однако полной гарантии безоговорочной победы политика в Приморье нет
общество 13:22, 28 октября 2018
Эсеры «торгуются» с Кожемяко за место в Совфеде
Лента новостей
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
Другие новости
мнение 17:05
Что даст встреча Путина с губернаторами от оппозиции
Президент готов пообщаться с новыми главами регионов
мнение 08:38
О чём спросят Путина
Президент Российской Федерации ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции
мнение 16:27
Суды над Навальным стали политическим инструментом
Почему оппозиционера не арестовали в очередной раз
мнение 16:22
Передача «Исаакия» РПЦ рассорила политиков
Спикер питерского Закса требует срочно отдать собор церкви
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top