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А не сдать ли Кремль в аренду

ПроВладимир/vk.com

мнение [ версия для печати ]
Владимирский губернатор создает опасный для традиций власти прецедент

Жириновец Владимир Сипягин, ставший совершенно неожиданно для многих губернатором Владимирской области, решился на революционный шаг. Вместо того чтобы торжественно заселиться в местную губернаторскую резиденцию, представляющую из себя люксовый особняк со множеством спален, сауной и прочими необходимыми для власть предержащих атрибутами, Сипягин предложил превратить это строение в гостиницу для видных и состоятельных гостей города.

По предварительным расчетам, губернаторский дворец можно было бы сдавать заезжим звездам политики и бизнеса по ставке в 100 тысяч рублей в сутки. И это притом, что проживание в нем бывшей региональной правительницы обходилось местному бюджету в полмиллиона в месяц.

На первый взгляд, действительно прямое облегчение не самому жирному областному бюджету. При условии, конечно, что для сдачи резиденции будут постоянно находиться достойные арендаторы. Но значение такого шага, конечно, не в перспективах несметной прибыли, а в том, что резиденция может стать такой же владимирской достопримечательностью, как, например, знаменитые Золотые ворота.

Золотые ворота Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Золотые ворота

Понятно, что не с точки зрения туристической привлекательности. Речь идет о создании прецедента небывалой скромности для местных правителей. Ведь традиционно приход нового губернатора начинался с ремонтов разных резиденций, их переоборудования, а то и строительства новых. И такая традиция вообще существовала у нас при всех правителях, при всех режимах сверху донизу.

В исторические анекдоты вошли описания историй, как, например, супруги президентов, премьеров или тех же губернаторов требовали полностью все переделать, сломать облицовку из дорогого каррарского мрамора или поменять местами кухню и ванные комнаты. А рассказы о бесчисленных придирках Раисы Горбачевой к президентской резиденции в Фаросе явственно напоминают страницы из творений Зощенко.

Впрочем, и сейчас на все вопросы о стоимости содержания резиденций уже российских президентов чиновники отсылают к общему бюджету управления делами. Такие статьи у нас остаются государственной тайной.

Между тем ещё несколько лет назад на самом верху высказывалась мысль о том, чтобы вывести из Кремля все государственные учреждения и окончательно превратить его в туристический заповедник. Не исключено, что и с приносящими солидный доход гостиницами.

Но благими пожеланиями у нас обычно выложены дороги в бюрократический тупик. Может, поэтому Сипягин создаст, пусть пока скромный, но прорывной для России прецедент. А там, глядишь, и министры поедут на работу не в лимузинах, а на велосипедах.


#кремль #ГУБЕРНАТОР
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