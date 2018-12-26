Под санкции США может попасть ещё пара российских банков

https://news.ru/storage/news/bdfa723ec220b8f6f937cd1fff068223/e6bee9ad-ed9f-4fa9-a40e-88e6085c20d0_850.jpg Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Задорнов

Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов не исключил, что в 2019 году под санкции США попадут ещё один-два крупных российских банка.

«Не исключено расширение санкционного списка ещё на один-два крупных российских банка. Примерно мы понимаем, какие кандидаты войдут в этот список», — сообщил Задорнов в интервью телеканалу «Россия-24».

Он сказал, что достоверно об этом станет известно в конце первого — начале второго квартала 2019 года.

Ранее News.ru писал, что Промсвязьбанк сократил до минимально возможных значений обеспечительные депозиты международных платёжных систем Visa и Mastercard. Эти действия являются одной из мер подготовки кредитной организации к возможным санкциям. В случае отключения Промсвязьбанка от международных платёжных систем вернуть депозиты будет затруднительно.