Патриарх: потеря Ленинграда привела бы к потере страны

https://news.ru/storage/news/9dbaf477911af3e0e3129fbad5b2b358/b8612324-2d49-4286-acba-3d084c267ede_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя сказал, что прорыв блокады Ленинграда 75 лет назад стал важнейшим событием для сохранения страны.

«Была воля Божия, чтобы город не пал, потому что его падение повлекло бы за собой падение всей Руси», — сказал он.

Предстоятель РПЦ вспомнил свою мать, которая с грудным ребёнком на руках смогла «прожить на эти 125 грамм и не умереть».

Ранее News.ru писал, что сохранение памяти о блокаде Ленинграда — священный долг нынешнего поколения. Об этом заявил Владимир Путин. Президент выступил перед спектаклем-концертом, посвящённом 75-летию снятия блокады в Санкт-Петербурге. В своей речи он обратился к молодому поколению с просьбой не забывать правду о том, что происходило в те страшные годы.