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Патриарх Кирилл: гаджеты помогут пришествию Антихриста

Антон Кардашов/АГН «Москва»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не впадать в зависимость от гаджетов. Они, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишают человека свободы, а в конечном итоге могут стать средством вселенского контроля над человеческим родом.

«Гаджеты — вот вам игрушка, которая даёт безграничную свободу: нет расстояния, всё на вашем экране», — сказал патриарх Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

Патриарх пояснил, что не является противником современных средств связи, но попросил не впадать от них в рабство и не забывать слова апостола Павла: «Всё испытайте и хорошего держитесь».

Однако он выразил обеспокоенность, что всемирная сеть гаджетов, дающая возможность осуществлять «вселенский контроль над человеческим родом», может попасть в руки Антихриста.

«Контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста», — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси в рождественском интервью телеканалу «Россия 1» поздравил верующих с праздником Рождества Христова и призвал не отказываться от подарков и застолий. По его мнению, это важное измерение жизни человека. Патриарх пожелал народу России всегда быть на стороне света, несмотря на все эти искушения и соблазны.


#патриархкирилл
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