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О чём спросят Путина

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

мнение [ версия для печати ]
Президент Российской Федерации ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции

Широкие пресс-конференции президента давно стали частью политического процесса. Проводятся они с 2001 года. И если в те уже почти былинные времена аккредитовалось 500 пишущих и рассказывающих, то ныне уже более 1700. Весьма характерно, что только на питание этой оравы, то есть поддержание их коллективной творческой потенции, будет потрачено, если судить по данным сайта госзакупок, почти 2 миллиона рублей. Ещё 40 миллионов уйдёт на установку и обслуживание систем жизнеобеспечения и трансляции. Немалых средств стоит и аренда традиционного помещения в Центре международной торговли — 16 миллионов.

Но на таких акциях, как известно, нет смысла экономить. Тем более что, по словам пресс-секретаря президента Пескова, вопросы, которые уже поступили, будут охватывать основной спектр современных проблем: международная обстановка, экономика, безопасность, ситуация в регионах. Вот на последнюю тему следует обратить особое внимание.

Мы же понимаем, что дело не только и не столько в самом факте приглашения на рандеву с главой государства журналистов, представляющих самые отдалённые уголки России. В некотором смысле такие конференции играют роль дополнительного источника информации для президента. Даже несмотря на то, что его информируют в постоянном режиме из самых разнообразных источников. Но одно дело, когда на стол ложится так называемая оперативная информация. Другое — когда вопрос об очередном неустройстве в Красноярске или Тамбове звучит в прямом эфире. Тут важна не только прямая гласность, присутствие одобряюще кивающего президента, важен сам факт прямого воздействия на объект критики.

kremlin.ru

Неудивительно, что иногда доходит почти до анекдота. Когда напуганный очередной местный царёк успевает принять меры ещё до окончания самой пресс-конференции и отрапортовать. Конечно, это элемент того самого управления в ручном режиме, которое имеет немало недостатков. Но что делать, если традиционно в России роль первого лица, как бы оно ни именовалось, всегда неоспорима. Недаром ещё Александр Сергеевич пришёл к выводу, что «правительство у нас — единственный европеец». Вот европейские методы работы с прессой ещё и способствуют искоренению в рядах нашей бюрократии остатков пресловутой «азиатчины».

Так что журналисты не просто получают доступ к информации, позиции первого лица без посредников, но и играют роль источника информации. И в этом уникальность таких встреч — чисто российская специфика проявления четвёртой власти. Потом уже, как не раз приходилось наблюдать, систематизированные претензии выкладываются в особые папочки (в прошлом году они были зелёного цвета) и под телекамеры вручаются губернаторам. Тем, кто не успел реабилитироваться в течение нескольких часов ответов президента.

Кстати, в прошлый раз визуально особо толстая папочка была вручена теперь уже бывшей главе Владимирской области Светлане Орловой.


#путин #журналисты #прессконференция
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