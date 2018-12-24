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Матвиенко: конвоирование подсудимых нужно усилить

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/News.ru

Валентина Матвиенко

мнение [ версия для печати ]

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что запрет «клеток» для подсудимых в судах должен быть компенсирован усиленным конвоированием подозреваемых.

«Чтобы реализовать этот закон, нужны дополнительные организационные ресурсы и меры по обеспечению безопасности, по усилению конвоирной службы», — заявила Матвиенко на пресс-конференции.

Ранее News.ru писал, что Россия обязана принять зеркальные меры в отношении работающих на российской территории представителей британских СМИ из-за ситуации, которая сложилась вокруг телеканала RT. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.


#суд #ВалентинаМатвиенко
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