Лимонов исключил Прилепина из «Другой России»

https://news.ru/storage/news/7ac0ed53b2e7d231421acb911c8d47d8/aa031705-b5d4-45b2-b5cb-c7fa5e0f0a43_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Эдуард Лимонов

Основатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сообщил, что писатель Захар Прилепин исключается из политической организации после своего вступления в ОНФ.

«Мы не считаем Захара Прилепина более нашим товарищем по партии. Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — написал Лимонов в своём блоге.

Ранее News.ru писал, что писатель и политик Эдуард Лимонов пожаловался на плохое самочувствие. 75-летний публицист написал о серьёзных проблемах со здоровьем в своем блоге в LiveJournal. «Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно. Сегодня я сбежал из одной клиники в другую, где у меня друзья», — сообщил Лимонов.