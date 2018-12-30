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Лимонов исключил Прилепина из «Другой России»

Эдуард Лимонов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Эдуард Лимонов

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Основатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сообщил, что писатель Захар Прилепин исключается из политической организации после своего вступления в ОНФ.

«Мы не считаем Захара Прилепина более нашим товарищем по партии. Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — написал Лимонов в своём блоге.

Ранее News.ru писал, что писатель и политик Эдуард Лимонов пожаловался на плохое самочувствие. 75-летний публицист написал о серьёзных проблемах со здоровьем в своем блоге в LiveJournal. «Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно. Сегодня я сбежал из одной клиники в другую, где у меня друзья», — сообщил Лимонов.


#захарприлепин #Лимонов #онф
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