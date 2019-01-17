Купальник довёл Собчак до Киева

А ведь ещё недавно многочисленные поклонники отставной кандидатки в российские президенты напряжённо гадали, зачем это их скандальный идол опубликовала своё фото на экзотических островах в купальнике цветов «незалежной» Украины. Ровно половина купальника была «жовтной», а другая равномерно «блакитной». И недаром сама отдыхающая намекала на политическую составляющую пляжного туалета.
Оказывается, это была политическая артподготовка к не анонсированному заранее визиту на Украину. Впрочем, для Собчак и К существует только один, противоречащий русской грамматике оборот «в Украину». Сторонница того взгляда, что Крым остается украинским, прибыла в Киев в самый разгар идущей там предвыборной кампании.
Зачем это надо Собчак, понятно. Она принадлежит к тому срезу российской элитки, которая живет и дышит разномастным пиаром, свято помня, что всё реклама, кроме, конечно, некролога. Поэтому после новогоднего затишья кровь из носа надо было о себе напомнить. И желательно, как можно громче и скандальнее.
Теперь остается устроить сеанс обнимашек с «другом Ляшко», возложить цветы к «небесной сотне». И начать говорить. О чём? Ну, тут простор для высказываний, ограниченный только чувством политического самосохранения. Можно восхититься малоизвестными талантами «узника совести» Сенцова. Встретиться с семьями украинских моряков, пытавшихся прорваться в Керченский пролив вопреки всем процедурам. И постараться снизить градус противодействия со стороны крайних экстремистов, которые даже в каждом российском сочувствующем майданникам либерале видят двойное дно.
Главное, ненароком не восхититься Бандерой или Шухевичем. И таким образом не перейти точку невозврата в отношениях с собственным отечеством. Поскольку всему же есть границы. Даже заигрыванию с откровенными врагами России, открыто мечтающими прибрать к рукам нашу Кубань и проехаться на белом танке «Оплот» по Красной площади.
И, конечно, интересно, осуществит ли Собчак свой прошлогодний проект, когда она собиралась заехать в Крым с украинской стороны, соблюдая требования киевского режима. В Крыму, конечно, её особенно не ждут. Но свой хайп словить можно.