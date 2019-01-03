Карьера блондинки рухнула вместе с мостом

https://news.ru/storage/news/ca33d5b6711ed69b4076e5f6d584a781/7691b19d-69d0-48f4-bde6-532f852dd842_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Марина Люльчук

Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького

На фоне трагедии в Магнитогорске обрушение пешеходного моста в столичном главном парке, которое не привело к человеческим жертвам, может, и не выглядит глобальной катастрофой. Скорее, это обидная и в некотором смысле символическая авария, поскольку обрушение от перегрузки случилось под звуки государственного гимна.

Но наряду с пострадавшими обрушилась и феноменальная карьера директора парка Марины Люльчук. Эффектной блондинки, разбору гардероба которой, где преобладали вещицы от Prado, Boss, Versaci, посвящали свои статьи гламурные издания первого ранга типа Elle.

Карьера уроженки Западной Украины действительно была подобна взлету ракеты «Союз». После окончания Пермского строительного института она перебирается в Москву в систему ЖКХ на скромную должность инженера управы Хамовники. Но уже через пять лет она уже директор Дирекции единого заказчика Тропарёва. Еще через год, в возрасте 28 лет, возглавляет Государственный заповедник «Кузьминки». Понятно, что её ускорение по времени совпадает с приходом к власти в столице новой команды. А потому, видимо, нет ничего удивительного в том, что через тот же символический год Люльчук уже во главе ГКУ «Мосгорпарк» Департамента культуры Москвы.

А спустя четыре года от общего руководства столичными парками переходит на конкретный, но главный для столицы парк им. Горького. Место культовое, воспетое даже в западной детективной литературе. Парк, который со времен столичного министра и руководителя департамента культуры Сергея Капкова стал театром массовых преобразований и освоения многих миллиардов казённых рублей. Однако все помнят, что для сохранения директорского кресла в таком знаковом месте недостаточно быть просто удачливым менеджером с эффективным пиаром.

А потому Ольга Захарова, первый директор «Горки парк», начавший местную культурную революцию, потеряла его после ослабления позиций Капкова, безуспешно претендовавшего на пост зама мэра. Потом парк очень недолго возглавляла Тюняева. И вот приход Марины Люльчук, сделавшей шаг на следующую карьерную ступеньку. Но, как мы видим, ступенька эта обломилась. В прямом и переносном смысле. А ведь тот же Капков после поста директора парка был возведен в ранг министра правительства Москвы. Очень, как выясняется, удобная стартовая площадка для качественного изменения карьерного вектора.

Естественно, вокруг карьер эффектных блондинок и брюнеток всегда много кривотолков. Особенно, если данная карьера развивается в темпе вальса. Вон даже Ксения Собчак заявила, что, мол, известны корни карьерного взлета Маргариты Симоньян. На что сама Симоньян обидчиво ответила, что делала карьеру не в постели, а в горячих точках. Но намек был ясен.

Успех карьеры уже бывшего директора, без сомнения, в её эффективности. Однако поразила быстрота, с которой её убрали сразу после обрушения. Без проведения расследования и выявления конкретных ответственных. Словно бы предлогом поспешили воспользоваться. И были некие лица, лично заинтересованные в устранении. Были безосновательные намеки даже на жёсткую позицию ближайшей сотрудницы мэра, его заместителя Анастасии Раковой, которая курирует ныне социальные вопросы.

И что характерно, ЦПКиО теперь возглавит также ещё вчера глава «Мосгорпарка» Дунаев. Мёдом что ли в ЦПКиО им намазано?