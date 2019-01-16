Их освободит революция

https://news.ru/storage/news/5782679834377d47f1d87e81f3f7a80b/bc10d620-c7c1-4a48-a800-36f6ed6981b9_850.jpg Сергей Бобылев/ТАСС

Писатель Игорь Молотов — о политических узниках, Ильиче Рамиресе Санчесе и Чезаро Баттисти

На днях мой товарищ из движения «Боротьба» Евгений Голышкин сообщил такую новость: «Боевик леворадикальных организаций „Красные бригады“ и „Вооружённые пролетарии за коммунизм“, которые действовали в Италии в 70-х годах прошлого века, 64-летний Чезаре Баттисти экстрадирован на родину из Боливии». В Италии он был заочно приговорён к пожизненному заключению по обвинению в четырёх идеологически мотивированных убийствах, совершённых с 1977 по 1979 год.

В 1981 году Баттисти сумел сбежать из итальянской тюрьмы, в которой ожидал суда. После этого он скрывался во Франции, Мексике, а также жил в Бразилии, где посвятил себя литературной деятельности. В период с 1992 по 2007 год Баттисти написал почти два десятка книг, в основном — детективных романов.

Значит, ряды политических узников пополнил ещё один — наш старый товарищ Чезаре. Очень печально, что нынешнее правительство Италии пошло на такой шаг, ведь очевидно, что Чезаре уже не представляет опасность. Да и кроме того, мы уже неоднократно сталкивались с откровенным подлогом в делах знаменитых революционеров, один из которых, мой друг Ильич Рамирес Санчес, известный также как «Карлос Шакал».

Его биографию пересказывать я не буду — в поисковике сайта вы легко найдёте соответствующую статью. Надо сказать, что все эти 23 года французы преуспели в демонизации Карлоса бульварными книгами и публикациями в жёлтой прессе. Тот же приём использовался позднее в США, когда был де-факто похищен российский предприниматель Виктор Бут. Незадолго до его доставки в Соединённые Штаты в Голливуде презентовали фильм «Оружейный барон», в котором Бут, сыгранный обаятельным Николасом Кейджем, был представлен в образе монстра, беспринципного торговца смертью.

Этот фильм объяснял домохозяйкам, что Бут не заслуживает снисхождения. Ну кто будет защищать человека, чья мефистофельская деятельность обрекла на смерть многие дюжины людей из условной Руанды? Так и в случае с Карлосом — на помощь пришёл Голливуд со своими лучшими актёрами, в первую очередь Брюсом Уиллисом. Уиллис и Кейдж мне нравятся — мы потом обязательно снимем фильмы и про них. С Микки Рурком и Сергеем Безруковым. Zucchi/Insidefoto/Ropi/Global Look Press Чезаро Баттисти (в центре)

Ещё раз напомню — следите за руками — последний приговор, вынесенный в отношении Карлоса, датируется 2017 годом (то есть это произошло буквально в прошлом году). А теперь внимание: обвиняется он по делу от 1974-го — с момента происшествия до судебного дела прошло 43 года. По прошествии этого времени стандартные ответы свидетелей на все вопросы суда: «Я не помню. Не могу точно сказать. Я не уверена, что он может быть похож». Именно эти фразы я слышал в первые несколько дней слушаний. Разумно сказать: если нет убедительных свидетелей — предоставьте убедительные доказательства.

Будет интересно напомнить подробности судилища, которое состоялось в марте прошлого года в ещё не революционном Париже. Тогда я ожидал увидеть наряды жандармерии — но Дворец Правосудия, встречавший когда-то Ильича снайперами, был спокоен, попривык к своему блудному сыну. И к его друзьям. В зал заседания он вышел в чёрном костюме и элегантном бежевом пальто. У меня даже закралась мысль, что он живёт в Париже, может быть, рядом с Драгстором, а на заседания приезжает как актёр в передачи «Суд идёт».

Но на минуточку — Карлос в тюрьме уже больше 23-х лет. Он входит быстро, по-деловому оглядывает зал, улыбается Изабель, потом мне:

— Как дела? — буднично и дружелюбно.

Охрана, наоборот, в напряжении.

— Представьтесь пожалуйста.

— Меня зовут Ильич Рамирес Санчес, родился в Каракасе, профессия: революционер-интернационалист.

Раздаются хлопки, и следом шиканье жандармов. На жандармов, кстати, реагируют скорее из вежливости.

— Свиньи, — шипит сзади меня здоровенный араб.

Ильич, вопреки трагизму ситуации (а именно — грузу срока), продолжает отпускать шутки — он это будет делать до конца первого дня слушания. В конце не выдерживает и железная судья, закрывая лицо руками — Карлос подмигивает мне. В этот момент я думаю: «Вот же чёртов сукин сын!». В следующем эпизоде он уже начинает с визуальными примерами рассказывать про войну палестинцев с Моссадом. Sconosciuto/public domain/wikipedia.org Чезаро Баттисти (в центре)

— Знаете, вы, мадам, тогда ещё не родились, это было сразу после мушкетёров. Так вот, я выхватываю пистолет и даю полицейскому знать, что всё в порядке и не нужно в меня стрелять. Полицейский убирает пистолет и уходит. А сегодня вы пытались доказать мне, что я не джентльмен.

Кстати, жандармы нашли возможность нам отомстить — во время перерыва мы перешли на русский.

— Как наши товарищи в Москве? Исраэль Шамир, Лимонов, другие?

— Всё хорошо, тебе от всех привет.

— Это хорошо, хорошо, что ты приехал…

— Держись, старина! Тебе ли в таком пальто переживать.

Его уводят в глубь коридоров Дворца Правосудия. Через несколько дней предпоследний день судебных слушаний. Карлос должен был выступить с заключительной речью, однако к обеду стало ясно, что он объявляться там не намерен. После последнего заседания он объявил протест в связи с чудовищными условиями содержания в подземной тюрьме, где он провёл более суток в заполненном водой помещении.

Посовещавшись, консилиум принял ошеломившее всех решение: завтрашнего заседания не будет, вердикт будет вынесен сегодня, присутствие подсудимого не является необходимым. 15 марта в 20:28 по парижскому времени суд оставил пожизненный приговор без изменений.

Сегодня я думаю, что и друг Чезаро Баттисти будет осуждён подобным образом: без доказательств, без свидетелей и с нарушением всех возможных процедур. Именно этим отличаются политические процессы от остальных — в них решает телефонное право. И это мы видели на процессе Виктора Бута. И дай бог не увидим подобного процесса над Ассанжем. Меня спрашивают — есть ли механизм по освобождению этих парней. Есть. Это Революция.