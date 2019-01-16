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Игра в налогообложение

Артем Геодакян/ТАСС

мнение [ версия для печати ]
News.ru рассказывает, кому может быть выгоден налог на выезд за границу

Ассоциация патриотического бизнеса «Avanti», основанная известным деловым авторитетом Джабраиловым, предложила обложить налогом выезжающих за границу. Взимать всего по 500 рублей. Но, как известно, курочка клюёт по зёрнышку. Предполагается, что в результате может набежать 35 млрд, столь необходимых для развития отечественной туриндустрии.

Естественно, что в нашей насыщенной конспирологией атмосфере сразу возникло несколько глубоких предположений, объясняющих такую инициативу, которая начинает действительно напоминать известную сказку Джанни Родари. Ту, в которой налогом обложили вдыхаемый воздух. Собственно, более сенсационным, чем эта инициатива, можно счесть только предложение депутата Вострецова приравнять к самозанятым и домашних хозяек. Со всеми вытекающими налоговыми последствиями.

Между тем, большинство склоняется, скорее, к тому, что, выждав паузу, руководство страны просто заявит о нецелесообразности или простой несвоевременности такой подати для предпочитающих проводить свой отпуск за рубежами отечества. И таким образом проявит известный гуманизм и открытость к развитию зарубежных контактов. Тем более, что слабеющий рубль и прочие налоговые новации и так изрядно сократили число желающих смотреть на мир своими глазами, а не глазами профессиональных телепутешественников.

Но, с другой стороны, всегда можно представить такой сбор как проявление всё ещё эфемерного у нас налога на роскошь. Действительно, у подавляющего большинства соотечественников просто нет заграничных паспортов. Из примерно 140 млн официальных жителей страны только шесть, если судить по статистическим отчётам, могут позволить себе заграничные вояжи. А, значит, выездной сбор представляется исключительно налогом для богатых, проявлением социальной справедливости, которой так многим не хватает в стране.

К тому же у нас действует курортный сбор, который вынуждены платить отпускные патриоты, предпочитающие Сочи Ницце. А раз так, то выходит, что они как бы поражены в правах по сравнению с вывозящими свою валютную копейку на дальние заграничные курорты.

Так что, предложение «Avanti» не так просто, как может показаться. Ведь в своё время, когда встал вопрос о большем влиянии на цену бензина разного рода налогов и акцизов, даже президент сказал, что, мол, бензин в основном потребляют богатые сограждане. А потому пускай платят государству за такую роскошь. Отчего бы им, богатым, не заплатить и за роскошь дальних путешествий.

К тому же и Япония вводит плату за выезд за свои пределы. Вот только в Японии платить будут иностранцы. А у на — свои.


#налоги #общество
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