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Ходорковский раскритиковал заявление СК по убийству в ЦАР

Михаил Ходорковский facebook.com/mikhailkhodorkovsky

Михаил Ходорковский

мнение [ версия для печати ]

Михаил Ходорковский считает ошибочной версию Следственного комитета РФ гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике.

В своём Facebook он написал, что сотрудники СК невнимательно отнеслись к материалам дела. Проекту «Досье» удалось доказать, что убийство журналистов не было простым ограблением. Согласно материалам проекта, их водитель был агентом жандармерии, а один из местных жандармов Эммануэль Котофио через связь с водителем отслеживал перемещение россиян по стране, выписал им пропуск в ночное время, а после лично находился на месте преступления в день убийства.

«Следственный комитет даже вчерашние публикации изучить не смог, ограничившись чтением заголовков», — заявил Ходорковский.

Ранее News.ru писал о том, что по данным СК, погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты подверглись ночному нападению.


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