Государственным мужам смотрят в карман

https://news.ru/storage/news/bf4ba7b73636b2f248eb583e3003524f/4f2d2aec-0631-4c12-b069-8b3532d8f91f_850.jpg Михаил Климентьев/РИА Новости

Алексей Громов

Соловьёв и Громов стали героями расследований

Забавное совпадение: пока ФБК Алексея Навального с воздуха исследовал очередную итальянскую виллу тележурналиста Соловьёва на озере Комо, в котором, как известно, тонул даже непотопляемый Джеймс Бонд, журналисты издания «Проект» пригласили всех нас внимательно приглядеться к имуществу заместителя главы кремлёвской администрации Алексея Громова. По их подсчётам выходило, что коттедж в 900 кв.м недалеко от президентской резиденции в Ново-Огарёво и три квартиры в элитном доме не соответствуют по своей стоимости официальным доходам чиновника.

Впрочем, два этих случая сравнивать сложно. Поскольку реакцию того же Соловьёва, известного своим бульдозерным напором, предугадать несложно. Фактически он в чём-то скопировал коллегу Брилёва, у которого обнаружилось усилиями того же Навального британское подданство. И как Брилёв ни на грош не смутился и подтвердил паспорт с «двуспальным английским левою» (мол, кому надо, те и так всё знали), так и Соловьёв виртуально потряс на зависть, видимо, оппозиционным расследователям своим бумажником и пообещал и впредь покупать всё, на что глаз положит, поскольку зарабатывает много, налоги платит и декларация его доступна.

Собственно, к обоим телевизионным слугам народа претензии могли бы быть исключительно морального свойства: мол, горячие официальные квасные патриоты на поверку оказываются скорее патриотами граппы и виски. Да и отдохновения от словесного противодействия российским оппонентам ищут в гнёздах, свитых вдали от родных осин. Но государственников слова, а не должности меч закона не сечёт. И как сказал генерал Лебедь об одном из телеведущих: у него изо рта прямо долларами пахнет. Сказал справедливо.

navalny.com Вилла Владимира Соловьёва на озере Комо

А вот случай с государственным служащим Алексеем Громовым совершенно другого свойства. Высокопоставленный сановник никогда бизнесом, на который зачастую чиновники списывают своё показное благосостояние, не занимался. И всегда служил: в МИДе ли, в посольстве ли, в президентской администрации. И принадлежит он к условному словацкому клану, то есть к выходцам вместе с Ястрембжевским и Приходько из дружного состава нашего посольства в Братиславе. А потому обнаруженные в числе его семейных активов особняк, украшенный ценными породами мрамора, и почти этаж в элитном доме, построенном по заказу управления делами президента, далеко не соответствуют официальным доходам.

Ну, во-первых, любые заочные оценки любой недвижимости хромают. Никто же не видел накладных, по которым Громов приобретал ценные породы отделочного камня. Может, ему за заслуги перед отчеством большие скидки делали. Но главная загвоздка в другом. Мы же мудро и прозорливо ратифицировали Конвенцию ООН о противодействии коррупции выборочно, оставив за бортом серьёзную статью 20. А статья сия требует, чтобы персонажи, заподозренные в мздоимстве, документально подтверждали бы соответствие официальных доходов реальным активам. Всему тому, что, дескать, непосильным трудом заработано.

Действовала бы у нас эта коварная статья, тогда можно было бы и у Громова, и у многих других его коллег поинтересоваться о происхождении палат каменных. Может, от бабушки достались. Но поскольку мы правовое государство, то юрист и премьер Дмитрий Медведев доходчиво объяснил нам, что нельзя нарушать презумпцию невиновности.

Так что и все вышеизложенные выводы расследований эту презумпцию нарушают. Как пошутил как-то Станислав Ежи Лец, незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание нередко освобождает. Нельзя не согласиться.