Газ страшнее гексогена

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Спасатели на месте ЧП, Магнитогорск

Какие выводы будут сделаны по факту взрыва дома в Магнитогорске

Прошло десять дней с момента, когда десятки чудом выживших людей встретили Новый год, глядя на руины родного подъезда. Уже прошли последние похороны, но многочисленные комиссии и следственные группы так и не дали окончательного ответа о причинах очередной газовой катастрофы.

Естественно, что информационный вакуум автоматически заполняется самыми невероятными конспирологическими слухами. Тем более что у всех ещё живы воспоминания о нескольких взрывах жилых домов в столице. А потому слово «теракт» сразу после обрушения магнитогорского подъезда было произнесено не один раз. Тем более что тут же появилась информация об уничтожении в том же городе неких то ли преступников, то ли как раз террористов в сгоревшей «Газели».

Более того, сторонники версии теракта делали основной упор на то обстоятельство, что признавать факт теракта властям невыгодно с политической точки зрения. Одно, мол, дело, когда выявлен факт изношенности газового оборудования или халатности персонала горгаза, а вот признание самой возможности теракта, дескать, ставит под сомнение всю концепцию государственной стабильности и дорогостоящей борьбы с международным терроризмом на дальних рубежах. Аж в Сирии.

Тем не менее было заявлено, что следов взрывчатки на руинах подъезда не обнаружено. Притом что одновременно власти обещали рассмотреть все возможные версии произошедшего.

Будем надеяться, анализ очередной катастрофы действительно окажется всеобъемлющим и предельно объективным. Между тем прекрасно известен случай, потрясший Архангельск, а потом и всю страну в 2004 году. Среди всех наших бытовых газовых трагедий он стоит особняком. Тогда под руинами дома на проспекте Советских Космонавтов нашли свою преждевременную смерть 56 архангелогородцев. Илья Московец/ТАСС Проверка газового оборудования, Магнитогорск

Причем речь не шла о неплательщике, решившем восстановить свое газовое снабжение с помощью шланга от стиральной машины. Хотя таких случаев было несколько. Все оказалось куда страшнее. Некий слесарь, уволенный из горгаза, вздумал отомстить своему начальству. И не нашёл ничего лучшего для такой пакости, как снять газовые заглушки сразу в нескольких домах города. В двух случаях бдительные горожане, почувствовав запах газа, вызвали аварийные бригады и спасли свои жизни. А вот в доме на проспекте Советских Космонавтов не уследили. И взрыв унес десятки жизней. Более сотни получили разного рода ранения. Всё ведь случилось в три часа ночи.

Злоумышленник, некий Сергей Алексейчик, потом на суде «включал дурака», утверждая, что не предполагал таких страшных последствий. Мол, был пьян и не осознавал всей опасности своих действий. Но получил большой срок именно за акт террора.

К чему такой экскурс в историю. А к тому, что газ — сам по себе страшное оружие в неумелых или корыстных руках. И для газового теракта совсем не надо завозить мешки с гексогеном. Достаточно обиды пьяного слесаря.

Сейчас появились проекты постепенного перевода домов с газовыми плитами на электрические. Дескать, надо всего лишь подвести соответствующий кабель за счёт, например, накоплений на капремонт. Пока такие планы выглядят несколько утопично. А значит, газ еще может собрать свои жертвы даже без помощи профессиональных террористов.