Кому выгодны слухи о слиянии Приморья и Сахалина

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Южно-Сахалинск

Разговоры об укрупнении субъектов РФ появились неспроста

Слухами земля полнится — это о современной России, где на всё более закрытом информационном фоне время от времени появляются вбросы, которые становятся актуальной повесткой для общества. И иногда трудно понять, идёт ли речь просто о тестировании общественного мнения или страну исподволь готовят к принятию важных решений.

Последняя такая «фишка» — массовое укрупнение регионов путём их слияния. Более того, профессор МГИМО Соловей, являющийся в последнее время очевидным источником таких вбросов, сообщает просвещённой публике о том, что, дескать, в верхах рассматривают вариант сжатия структуры государственного устройства до двадцати субъектов. Поскольку Валерий Соловей остаётся наставником нового поколения дипломатов, несмотря на его пророчества о грядущей революции, то, видимо, свои функции слива он исполняет исправно.

Понятно, что такое переустройство — дело трудоёмкое, но надо с чего-то начинать. Поэтому то новый губернатор Приморского края Кожемяко допускает через референдум объединение его нового подотчётного субъекта с Сахалином, то вдруг журналисты начинают выпытывать у руководителя Крыма о том, кого бы он назначил мэром Севастополя, если бы два черноморских субъекта слились бы в единый курортный.

Естественно, на Сахалине новое руководство от таких посылов не в восторге. И санкционирует митинг, на котором островитяне требуют вообще переименовать их область в Сахалино-Курильскую. Но вот на своей пресс-конференции уже президент допускает такое объединение в краю далёком. А значит, в недрах Кремля возможные варианты слияний и укрупнений перманентно просчитывают. Тот самый случай, когда нет дыма без огня.

К слову, только что стало известно, что и рейтинги главы Крыма Аксёнова, и севастопольского губернатора Овсянникова резко пошли вниз. А значит, весьма сложному региону, находящемуся под сильным внешним давлением, нужна какая -то взбадривающая встряска, а не просто кадровая ротация.

Сергей Булкин/News.ru Сергей Аксёнов

Между тем, особый статус Севастополя — город федерального подчинения — это в некотором смысле советский пережиток. И относит он нас к тем временам, когда город был закрытым. И посетить его можно было только, имея специальное разрешение. Естественно, и снабжение там было особым, что не могло не радовать коренных жителей, защищённых от набегов соседей на их магазины. Сейчас все меры сверх предосторожности в прошлом, а объединение могло бы нанести удар и по местной бюрократии, деятельностью и коррумпированностью которой население в первую очередь и недовольно. Понятно, что и Аксёнов, и Овсянников дружно такую перспективу отрицают, чем только подпитывают циркулирующие слухи.

Спору нет, такое объединение — процесс сложный. Если только конвейерное слияние не совместить с конституционной реформой. Притом, все понимают, что дополнительную трудность создаёт сосуществование субъектов двух видов областей, краёв и национальных республик. Мы помним, какую отчаянную реакцию в Адыгее вызвали только разговоры о её потенциальном административном слиянии с Краснодарским краем. Хотя республика по факту и так находится внутри края.

В конце концов, ещё помощник Юрия Андропова писал, что его шеф поговаривал о целесообразности переформатирования Советского Союза на штаты по примеру США. Но ему помещала физическая немощь. И сейчас, понятно, есть немало планов такого передела России, дабы сделать её более устойчивой. Есть план, например, вспомнить о царских генерал- губернаторах, которые руководили сразу несколькими губерниями.

Но начать можно с чего-то более простого. С Сахалина или Севастополя.