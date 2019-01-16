USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,292 $   Brent60.55 $ Bitcoin3,627.71 $
МОСКВА-7°C22:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. мнение

Центробанк против русских сказок

Владимир Астапкович/РИА Новости

мнение [ версия для печати ]
Банкиры увидели в фольклоре причину наших финансовых бед

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов понял, наконец, почему наше население в своём большинстве финансово неграмотно и постоянно попадается на удочки разного рода пирамидостроителей. Корень зла, оказывается, заключается в наших любимых сказках, которые мы слушали в детстве. И потому, как выясняется, стали неправильно запрограммированными.

Ведь чему учат золотая рыбка (не путать с Настей Рыбкой) и исполняющая желания щука, рассуждает зампред — финансовому идеализму, вере в чудо, пассивному ожиданию вожделенной халявы. И с таким тяжёлым наследием, дескать, трудно стать успешными и финансово грамотными. То есть, сказки надо взять и отменить! Чем, правда, заменить не понятно. Какую волшебную историю ни возьми, у нас всегда Иван дурак торжествует над своими склонными к интригам и куда более продвинутыми братьями. Не иначе надо с младенчества зачитывать ползункам первый том марксова «Капитала». Только тогда с пелёнок мы, видимо, воспитаем поколение, не путающее прибыль с доходом.

Не знаю, как вам, а мне господин Швецов со своими рассуждениями напомнил одну американскую деятельницу, которая пресловутую покорность русских перед властями объясняла тем, что нас в детстве слишком туго пеленали. Мол, ясли бы ослабить узел, то выросли бы сплошные цветные революционеры.

Не понятно, однако, почему на финансовую грамотность людей Запада не влияет история Золушки, пользовавшейся протекцией доброй феи, или упрямого Зербино, путешествовавшего на ожившей по его желанию вязанки хвороста. Наверное, там есть некое интеллектуальное противоядие, воспитывающее волю и напор. Вот в неадаптированной сказке о Золушке её старшая сестра для того, чтобы влезть в вожделенную хрустальную туфельку, отрезает себе пятку. Вот это пример самоотречения и настойчивости! Всем детям пример.

Надо сказать, что русским сказкам вообще не везёт. Постоянно к ним предъявляют разного рода претензии. При Сталине из «Сказки о царе Салтане» выбрасывали строчку «За морем житьё не худо…». Не так давно несколько священников призвали переписать другое пушкинское творение — «Сказку о попе и работнике его Балде». Дескать, не мог классик так описать священнослужителя, и что, дескать, в первоначальном варианте речь шла о купце.

Нет, беда с этими сказками. И если нельзя их отменить и запретить, надо кардинально осовременить. В частности, в любимой всеми истории о Золушке вставить комментарий о том, что карета снова превратилась в тыкву, поскольку была предоставлена девушке в лизинг ограниченного временного действия.

Вот тогда и зампред ЦБ Швецов и его коллеги будут довольны. Мы же рождены, чтобы сказку сделать былью. Но только правильную сказку.


#ЦБ #ЦЕНТРОБАНК #сказки
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 16:25, 15 января 2019
ЦБ обвинил сказки в низком уровне финансовой культуры
Почему тема яиц затмила все остальные на информационном поле
мнение 15:08, 15 января 2019
Танцуем от яйца
Почему тема яиц затмила все остальные на информационном поле
Лента новостей
в мире 22:43
Дикий леопард прокрался в холл отеля в Индии
в мире 22:33
Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра
общество 22:10
Губернатор предложила «Почте России» продавать лекарства
в мире 21:56
Демократы не могут добиться сохранения санкций против En+
происшествия 21:54
Преподаватель подняла руку на школьницу в Тольятти
Другие новости
мнение 20:30
Их освободит революция
Писатель Игорь Молотов — о политических узниках, Ильиче Рамиресе Санчесе и Чезаро Баттисти
мнение 13:07
Игра в налогообложение
News.ru рассказывает, кому может быть выгоден налог на выезд за границу
мнение 09:26
Стрелочник или миллионер
Столичные правоохранители задержали главу поселения Кокошкино Константина Вагина
мнение 15:08
Танцуем от яйца
Почему тема яиц затмила все остальные на информационном поле
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top