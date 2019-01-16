Центробанк против русских сказок

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Банкиры увидели в фольклоре причину наших финансовых бед

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов понял, наконец, почему наше население в своём большинстве финансово неграмотно и постоянно попадается на удочки разного рода пирамидостроителей. Корень зла, оказывается, заключается в наших любимых сказках, которые мы слушали в детстве. И потому, как выясняется, стали неправильно запрограммированными.

Ведь чему учат золотая рыбка (не путать с Настей Рыбкой) и исполняющая желания щука, рассуждает зампред — финансовому идеализму, вере в чудо, пассивному ожиданию вожделенной халявы. И с таким тяжёлым наследием, дескать, трудно стать успешными и финансово грамотными. То есть, сказки надо взять и отменить! Чем, правда, заменить не понятно. Какую волшебную историю ни возьми, у нас всегда Иван дурак торжествует над своими склонными к интригам и куда более продвинутыми братьями. Не иначе надо с младенчества зачитывать ползункам первый том марксова «Капитала». Только тогда с пелёнок мы, видимо, воспитаем поколение, не путающее прибыль с доходом.

Не знаю, как вам, а мне господин Швецов со своими рассуждениями напомнил одну американскую деятельницу, которая пресловутую покорность русских перед властями объясняла тем, что нас в детстве слишком туго пеленали. Мол, ясли бы ослабить узел, то выросли бы сплошные цветные революционеры.

Не понятно, однако, почему на финансовую грамотность людей Запада не влияет история Золушки, пользовавшейся протекцией доброй феи, или упрямого Зербино, путешествовавшего на ожившей по его желанию вязанки хвороста. Наверное, там есть некое интеллектуальное противоядие, воспитывающее волю и напор. Вот в неадаптированной сказке о Золушке её старшая сестра для того, чтобы влезть в вожделенную хрустальную туфельку, отрезает себе пятку. Вот это пример самоотречения и настойчивости! Всем детям пример.

Надо сказать, что русским сказкам вообще не везёт. Постоянно к ним предъявляют разного рода претензии. При Сталине из «Сказки о царе Салтане» выбрасывали строчку «За морем житьё не худо…». Не так давно несколько священников призвали переписать другое пушкинское творение — «Сказку о попе и работнике его Балде». Дескать, не мог классик так описать священнослужителя, и что, дескать, в первоначальном варианте речь шла о купце.

Нет, беда с этими сказками. И если нельзя их отменить и запретить, надо кардинально осовременить. В частности, в любимой всеми истории о Золушке вставить комментарий о том, что карета снова превратилась в тыкву, поскольку была предоставлена девушке в лизинг ограниченного временного действия.

Вот тогда и зампред ЦБ Швецов и его коллеги будут довольны. Мы же рождены, чтобы сказку сделать былью. Но только правильную сказку.