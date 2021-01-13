Живущий во Франции боец UFC рассказал об отношении там к Хабибу

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Родившийся в Дагестане французский боец смешанного стиля Нассурдин Имавов рассказал об отношении французов к Хабибу Нурмагомедову.

Он очень популярен, уже два-три года о нём говорят как о лучшем бойце в мире. Все его уважают, многие от него фанатеют. Его рекорд 29-0 впечатляет — сказал Имавов корреспонденту NEWS.ru.

Имавов также высказал мнение, что Хабиб вернётся в октагон за 30-й победой, так как с мамой всегда можно договориться.

24-летний француз провёл одержал 9 побед в ММА при двух поражениях. 16 января на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби он проведёт поединок с американцем Филиппом Хоузом.

Полная версия эксклюзивного интервью Имавова опубликована в разделе «Спорт».