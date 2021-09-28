Жертвы Стерлинга: Яну дали неудобного соперника в бою за «бумажный» пояс

Пётр Ян всё-таки побьётся за пояс на турнире UFC 267 в Абу-Даби, несмотря на отказ от боя по состоянию здоровья чемпиона в легчайшем весе Алджемейна Стерлинга. На кону в соглавном поединке турнира будет стоять титул временного чемпиона, с обладателем которого Стерлинг будет обязан встретиться после возвращения в строй. Рассказываем, что представляет собой новый оппонент Яна Кори Сэндхаген и почему он более опасен для него, чем Стерлинг, хотя тот его побил.

Бегство чемпиона

После того как Алджемейн Стерлинг получил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, его в этом качестве признавали разве что близкие друзья и члены семьи. Дело в том, что он вчистую проигрывал бой Петру Яну в тот момент, когда на россиянина нашло затмение и он нанёс запрещённый удар коленом в голову по стоящему на трёх конечностях сопернику. Когда американец понял, что чемпиона могут дисквалифицировать, ему внезапно стало плохо и он не смог продолжать бой, за что получил Оскар по версии экс-чемпиона Генри Сехудо.

Алджемейн Стерлинг funkmastermma/instagram.com

После этого Стерлинг продолжил бегать от Петра вместе с этим поясом и сначала перенёс защиту на осень из-за операции, связанной с хронической травмой шеи, а теперь жалуется, что его беспокоят боли и он не сможет проводить бой до декабря. В итоге чтобы запланированный поединок Яна не пропадал, UFC решила подыскать ему замену, которой оказался третий номер рейтинга Кори Сэндхаген, несмотря на поражение в последнем бою от Ти-Джея Диллашоу. Видимо, экс-чемпион отказался принять бой на довольно коротком уведомлении.

Примечательно, что и Ян и Сэндхаген проигрывали Стерлингу, но если у россиянина имела место грубая тактическая ошибка, приведшая к дисквалификации, то его новый оппонент уступил ему как раз в претендентском бою удушающим приёмом и показал полную неспособность противостоять в партере борцу высокого класса. С другой стороны в поединках с ударниками, к которым относится и Ян, он чувствует себя гораздо увереннее.

Высокий и неудобный

Пётр сейчас оказывается в незавидном положении, так как изначально он готовился под борца, а сейчас за месяц до турнира должен настраиваться под высокого ударника, обладающего нокаутирующим ударом. В бою с Сэндхагеном должны сработать молниеносные атаки Яна с резким сокращением дистанции и чёткая работа рук высококлассного боксёра. При этом соперник будет отбивать ему ноги с дистанции и оказывать постоянное давление.

Пётр ещё не встречался в октагоне с такими соперниками, а потому Песочный Человек может оказаться для него неудобным. Кроме того американец обладает коричневым поясом по джиу-джитсу, и он нём отзываются как о хорошем греплере, но вряд ли этого стоит сильно бояться Яну. В активе Сэндхагена всего одна победа приёмом в октагоне, а после того как Пётр прокачал борьбу, перевести в партер его было тяжело даже более подготовленному Стерлингу.

Пётр Ян petr_yan/instagram.com

Впрочем, тот факт, что Сэндхаген стал лёгкой добычей нынешнего чемпиона, а тот проигрывал Яну вовсе не делает россиянина безоговорочным фаворитом. В боях принцип двойных неравенств не работает, так как есть понятие стилистического неудобства. В такой ловушке в своё время оказался Тони Фергюсон. Народный чемпион прервал свою уникальную победную серию в лёгком весе после того как вместо Хабиба Нурмагомедова получил в соперники неудобного Джастина Гейтджи, который в свою очередь потом стал лёгкой и предсказуемой жертвой российского чемпиона.

Стерлинг будет бегать и дальше?

Теперь Яну предстоит решать сразу две задачи. Во-первых, преодолеть непростое сопротивление Сэндхагена. Во-вторых, потом всё-таки заставить Стерлинга дать ему реванш. То, что чемпион будет и дальше бегать от неминуемого поражения и беречь свой пояс, уже очевидно, а Ян знал и предупреждал об этом ещё до отмены боя. По логике реванш должен пройти весной, причём для Стерлинга этот срок защиты должен стать крайним, так как чемпион не может больше года избегать защиты титула.

В случае если Стерлинг откажется выйти и в это время или сошлётся на какую-то новую загадочную хворь он должен быть лишён титула, а временный чемпион стать полноценным. Но это в идеальном мире и при наличии на то воли руководства UFC. В реальности многое будет зависеть от менеджмента бойцов. Стерлинга поддерживает влиятельный и приближённый к руководству хитрец Али Абдель-Азиз, а аппаратный вес менеджера Яна Саята Абдрахманова может оказаться меньше. Команда американца явно рассчитывает выиграть время и то, что нежелательный оппонент из России проиграет другому бойцу.