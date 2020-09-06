Женский взгляд: почему единоборства не впечатляют

С каждым годом вовлечённость женщин на профессиональном уровне в различные виды боевых искусств растёт. Однако это не мешает существовать в нашем обществе закрепившимся понятиям о том, что смешанные единоборства и всё, что с ними связано, — это исключительно история для мужчин. Это мнение подкрепляет и то обстоятельство, что в некоторых организациях вообще нет женских турниров. К таковым как раз относится и Лига Absolute Championship Akhmat (АСА), которая 5 сентября провела турнир в Москве. Наш обозреватель впервые отправилась на турнир по смешанным единоборствам, чтобы выяснить, сдвинулся ли с мёртвой точки «женский вопрос» в мужских боях, и ощутить самой атмосферу боёв.

Турнир АСА 110 стал первым состязанием, которое российская промоутерская компания провела в Москве после пандемии коронавируса. Но на этом подарки для любителей смешанных единоборств не закончились. Турнир был доступен для зрителей. Естественно, в ограниченном количестве — сами понимаете, издержки коронавирусной эпохи. По квоте мероприятие могло посетить 1,5 тысячи человек. Забегая чуточку вперёд, скажем, что даже во время основного карда доступные места так и не заполнились максимально. Однако на начальном этапе меня интересовал другой вопрос: как будут обстоять дела с женским контингентом на турнире. Ожидаемо, всё оказалось очень плохо. Кажется, хватило бы пальцев двух рук, чтобы пересчитать всю женскую аудиторию на турнире, но это далеко не связано с проблемами заинтересованности самим видом спорта. Юная девушка из Чечни (спикер попросил сохранить имя в секрете), с которой нам удалось пообщаться, призналась, что несмотря на то что мужская аудитория в единоборствах преобладает, девушки тоже постепенно начинают вникать в тонкости. Свой же интерес она описала следующим образом:

Интерес к смешанным единоборствам появился у меня примерно два года назад. Наверное, как и для многих, главным фактором стал бой Хабиба и Конора. Не сказать, что до этого поединка я вообще не слышала про UFC и не знала, что это такое, но этот бой послужил началом моего интереса к этому спорту. Чем привлекают бои? Бои меня привлекают своим противостоянием стилей. Это непредсказуемый спорт, где каждый удар может решить исход боя. За некоторыми спортсменами бывает интересно наблюдать.

Отсутствие же запроса со стороны женской аудитории на турнир АСА 110 девушка объяснила тем, что сама лига обладает не такой популярностью, как та же UFC.

Это связано именно с тем, что лига не такая интересная. UFC занимает первое место в мире, а ACA известна только в России, и то не так сильно, как UFC. Ну и ещё, если брать в целом, основная аудитория смешанных единоборств — мужчины, — заявила спикер.

И действительно, роль привлекательности турнира немаловажна в вопросе популяризации боёв, в том числе среди женской аудитории. Оказавшись на своём первом турнире по смешанным единоборствам, я ожидала увидеть непримиримую борьбу, яркие эмоции, неподдельную страсть как в глазах спортсменов, так и на лицах болельщиков — одним словом, я ждала зрелищ. Однако увиденное на «Баскет Холл Москва» не оправдало моих ожиданий. Начиная с трибун и заканчивая поединками в октагоне — всё отдавало некой безучастностью. Поначалу атмосфера на трибунах была настолько камерной, что тяжело было понять, находишься ли ты на поединке, в котором разыгрывается звание чемпиона ACA, или случайно стал свидетелем обычной уличной драки. Благо к основным боям болельщики более-менее раскрепостились. Особенно в этом отношении отличились адыгейцы, которые сначала поддерживали Мухамеда Кокова, а потом в поединке за пояс Али Багова.

Что же касается самих поединков, то они, конечно, разочаровали в большей степени. Знаете, когда дело касается смешанных единоборств, у многих возникают клишированные ассоциации: раз борьба в октагоне, то это обязательно кровь, боль, травмы, страдания. Так вот, в тех поединках, что наблюдала я в тот вечер, о подобном даже речи не шло. Никто не говорит, что каждый бой спортсмен должен обливаться кровью, нет. Смысл не в этом, а в том, чтобы бой был наполнен интригой, чтобы боец своими действиями, своим стремлением в восьмиугольнике доказал, что он достоин победы.

Эдуард Вартанян и Мухамед Коков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит сказать, что соглавный бой, в котором встречались легковесы Эдуард Вартанян и Мухамед Коков, принёс хоть какую-то пищу для размышлений своей содержательностью. Это был равный, местами напряжённый бой, в котором бойцы, используя свои сильные стороны, пытались одержать победу в схватке. По содержанию поединка: он был достаточно разноплановым — были и удары (красивейший хай-кик в исполнении Вартаняна в первом раунде), была и борьба в партере, были и попытки провести удушающий приём. Конечно, от человека, который стремится в UFC и уже заявляет, что готов выступать на Острове (речь идёт о Вартаняне), хотелось видеть большей манёвренности, но хотя бы так. Однако в итоге не борьба в октагоне вышла на первый план. Победу, которая единогласным решением была присвоена Эдуарду Вартаняну, впоследствии глава АСА Майрбек Хасиев призвал отменить, сославшись на серьёзные судейские проблемы. А вы говорите, что в футболе с судейством проблемы.

Но апогей разочарования наступил во время боя за титул чемпиона ACA в полусреднем весе. Более скучного зрелища я давненько не видела. Даже матч «Химки» — «Ротор» местами был более интересным. Я, возможно, чего-то не понимаю, но в моём представлении бой за чемпионство, который в том числе подразумевает определённые призовые, должен быть более насыщенным и динамичным. В противостоянии же Али Багова и Мурада Абдулаева ни о какой динамике и разноплановой борьбе речи даже не шло. Весь поединок прошёл в партере, а по итогам пяти раундов победа была присвоена Абдулаеву. Его оппонент Али Багов, который изначально считался фаворитом поединка, вообще разочаровал. Вы бы видели, сколько пафоса было в его сверхсодержательных высказываниях на пресс-конференции, предваряющей турнир. «Вы всё увидите завтра», — говорил боец. Спасибо, мы всё увидели. Это было очень интересно (нет).

В общем, после первого турнира по смешанным единоборствам я для себя вынесла два вывода: женщины в России постепенно проникают в мужской спорт, но с такими «интересными» боями подобные зрелища вообще рискуют остаться важными только для узкого круга людей.